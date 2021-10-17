 КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования | Новости из Германии о России | DW | 09.12.2021

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Россия

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования

Депутаты-коммунисты предлагают исключить из федеральных законов положения о дистанционном электронном голосовании. КПРФ указывает на "серьезные недостатки" в ДЭГ в ходе сентябрьских выборов в Госдуму.

Монитор в инфоцентре ЦИК РФ при подсчете голосов

Коммунистическая партия внесла в Государственную думу РФ законопроект, предполагающий отмену возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно записи, сделанной в четверг, 9 декабря, в базе данных нижней палаты российского парламента, документ зарегистрирован и направлен председателю Думы

В пояснительной записке к проекту указано, что он внесен в связи с выявлением "серьезных недостатков в дистанционном электронном голосовании" в ходе парламентских выборов в России 17-19 сентября 2021 года. КПРФ обращает внимание на то, что глава ЦИК Элла Памфилова также "частично признала имеющиеся недостатки московской системы электронного голосования и заявила, что в будущем столичная платформа применяться не будет".

Система ДЭГ должна обеспечивать реализацию основополагающих принципов выборов

Авторы документа предлагают вплоть "до завершения формирования полноценной системы дистанционного электронного голосования, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовых уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов", исключить действие соответствующих положений федеральных законов.

Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты о выборах в части исключения осуществления дистанционного электронного голосования был внесен в Госдуму лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, депутатами Валерием Рашкиным, Юрием Афониным, Николаем Коломейцевым и Юрием Синельщиковым.

После сентябрьских выборов в Госдуму глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин стал одним из лидеров протестов против электронного голосования (ДЭГ) в Москве, которое, по мнению политика, было сфальсифицировано в пользу партии власти. 25 ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности, а в начале декабря Следственный комитет РФ возбудил в отношении депутата-коммуниста уголовное дело по подозрению в незаконной охоте.

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