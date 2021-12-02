СК РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата от КПРФ Рашкина

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина. Коммунист подозревается в незаконной охоте в Саратовской области, сообщила в четверг, 2 декабря, официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК подозревает Рашкина в незаконной охоте на лося

В заявлении СК со ссылкой на данные следствия указывается, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" Рашкин, "не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося". При этом он использовал принадлежащий ему карабин, на противозаконной охоте парламентария сопровождали еще несколько человек, отметило ведомство.

"Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины "Лада Ларгус", а затем покинули место охоты", - сообщается далее. Факт незаконной охоты был выявлен во время контроля автомобиля сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, указал СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 258 УК РФ лишенному депутатской неприкосновенности Рашкину грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

КПРФ намерена защищать депутата

Между тем в КПРФ выразили готовность защищать Рашкина на пикетах и связали его уголовное преследование с позицией коммунистов после выборов в Госдуму. В частности, депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил "Интерфаксу" о намерении защищать Рашкина политическими и юридическими методами. "Политически - это активная позиция в Госдуме, апеллирование к сторонникам, разоблачение оппонентов, предъявление обществу неправоты ситуации. Ситуация выглядит не чисто правовой, а смотрится как политическое давление", - указал он.

Новиков уверен, что лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение уголовного дела связано с протестной активностью КПРФ. "Олени, лоси отстреливаются, в природоохранных, запретных зонах. Это не получает серьезного общественного резонанса и реакции правоохранительных структур, хотя поводы намного более значимые. И когда это связано с партией власти, это сопровождается мертвой тишиной. А как только ситуация коснулась представителя компартии, устроена большая шумиха, он лишен неприкосновенности, возбуждено уголовное дело. Кто поверит, что тут нет политического подтекста", - заявил Новиков.

В свою очередь депутат Сергей Обухов сообщил о сборе подписей в поддержку Рашкина. "Люди готовы и пикеты в его поддержку проводить", - заявил он "Интерфаксу".

Протестная активность Рашкина и лишение депутатской неприкосновенности

Автомобиль, за рулем которого находился Валерий Рашкин, был остановлен полицией 29 октября в Саратовской области. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Политик заявил, что вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Затем Рашкин придерживался версии, что никакое животное не убивал, но позже записал видеообращение, в котором признался, что застрелил лося, приняв его за крупного кабана.

25 ноября Госдума поддержала представление Генпрокурора РФ о снятии неприкосновенности с Рашкина. После этого депутат подал иск к Думе.

После сентябрьских выборов в Госдуму глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин стал одним из лидеров протестов против электронного голосования (ДЭГ) в Москве, которое, по мнению политика, было сфальсифицировано в пользу партии власти. Он обещал протестовать на улице до тех пор, пока власти не отменят результаты ДЭГ в Москве. На митинге в Москве 24 октября депутат заявил о готовности "выразить недоверие" президенту РФ Владимиру Путину, потому что он не обеспечил проведение чистых и прозрачных выборов. Партию "Единая Россия" он назвал "партией жуликов и воров" - этот оборот ввел в употребление оппозиционный политик Алексей Навальный.

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