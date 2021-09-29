Коммунисты подали 29 исков против итогов электронного голосования в Москве

Представители московского отделения КПРФ подали в Пресненский районный суд 29 исков, в которых они оспаривают результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице. Об этом сообщил в среду, 29 сентября, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря фракции КПРФ в Мосгордуме Никиту Попова.

"Все иски по ДЭГ поданы, 15 от партии поданы юристами КПРФ по доверенности, 14 - от наших кандидатов в депутаты Госдумы по округам", - приводит агентство слова Попова.

Юриста московского отделения КПРФ арестовали на 10 суток

Иски планировалось подать раньше, отсрочку партия объяснила действиями полиции. Как сообщалось, во вторник, 28 сентября, сотрудники полиции оцепили здание юридической службы горкома КПРФ в Москве, где находились юристы, готовившие документы в суд по иску об отмене результатов ДЭГ в столице. Подачу исков поэтому перенесли на 29 сентября.

Кроме того, полиция пришла в приемную первого вице-спикера Госдумы РФ Ивана Мельникова. Полицейские вручили юристу московского отделения КПРФ Мухамеду Биджеву определение о дате и месте составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП. Позднее на него составили протокол об организации несанкционированного мероприятия и арестовали на 10 суток, сказал Попов "Интерфаксу".

Митинг коммунистов против результатов выборов

КПРФ 25 сентября провела в Москве митинг за отмену результатов электронного голосования. Акция проходила в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями. Обычные митинги мэрия Москвы уже более полутора лет запрещает проводить под предлогом сложной эпидемиологической ситуации.

Представители компартии заявили, что не признают итоги выборов, назвали электронное голосование "угрозой национальной безопасности" и обвинили власти в "надругательстве над волеизъявлением народа".

Итоги выборов в Госдуму

Согласно официально утвержденным результатам, на выборах в Госдуму победила партия "Единая Россия", которая с учетом одномандатных округов получила 324 депутатских мандата. У занявшей второе место КПРФ - 57 мандатов, у "Справедливой России - За правду" - 27, у ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. По одному мандату получили "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста", еще пять достались кандидатам-самовыдвиженцам.

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