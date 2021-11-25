Госдума РФ лишила неприкосновенности депутата Рашкина

Государственная дума России на пленарном заседании в четверг, 25 ноября, поддержала представление Генпрокурора РФ о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. "За" проголосовал 341 народный избранник, "против" - 55, воздержались - два, сообщает агентство "Интерфакс".
В представлении Генпрокурора, поступившем в российский парламент еще 17 ноября, два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности. В одном - о привлечении Рашкина к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.
Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности в рамках возбужденного уголовного дела по статье "незаконная охота". Согласно представлению Генпрокурора, Рашкина планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору. За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Вину признает и готов компенсировать ущерб
Рашкин в ходе своего выступления заявил, что готов "не только понести ответственность по закону, но и компенсировать причиненный материальный ущерб". "Также я предпринимаю сейчас меры для того, чтобы компенсировать причиненный мною ущерб животному миру, уже есть договоренность о закупке мною в питомнике Ярославской области лосихи соответствующего возраста и перемещении ее в Лысогорский район Саратовской области", - приводит слова Рашкина агентство ТАСС.
Перепутал с кабаном
Автомобиль, за рулем которого находился депутат Рашкин, был остановлен полицией 29 октября в Саратовской области. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Политик тогда заявил, что вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать.
Рашкин некоторое время придерживался версии, что никакое животное не убивал. Однако позднее записал видеообращение на Youtube, в котором признался, что застрелил лося, приняв его за крупного кабана. Пол словам политика, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть.
Назвал "партией жуликов и воров"
После выборов в Госдуму РФ глава московского горкома КПРФ Владимир Рашкин стал одним из лидеров протестов против электронного голосования (ДЭГ) в Москве, которое, по мнению политика, было сфальсифицировано в пользу партии власти. В частности, он обещал протестовать на улице до тех пор, пока власти не отменят результаты ДЭГ в Москве.
Выступая на митинге в Москве 24 октября, депутат заявил о готовности "выразить недоверие" президенту Путину, потому что он не обеспечил проведение чистых и прозрачных выборов, а "Единую Россию" и вовсе назвал "партией жуликов и воров". В России этот оборот ввел в употребление оппозиционный политик Алексей Навальный.
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Автор: Сергей Елкин