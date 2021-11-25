Госдума РФ лишила неприкосновенности депутата Рашкина

Государственная дума России на пленарном заседании в четверг, 25 ноября, поддержала представление Генпрокурора РФ о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. "За" проголосовал 341 народный избранник, "против" - 55, воздержались - два, сообщает агентство "Интерфакс".

В представлении Генпрокурора, поступившем в российский парламент еще 17 ноября, два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности. В одном - о привлечении Рашкина к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.

Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности в рамках возбужденного уголовного дела по статье "незаконная охота". Согласно представлению Генпрокурора, Рашкина планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору. За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Вину признает и готов компенсировать ущерб

Рашкин в ходе своего выступления заявил, что готов "не только понести ответственность по закону, но и компенсировать причиненный материальный ущерб". "Также я предпринимаю сейчас меры для того, чтобы компенсировать причиненный мною ущерб животному миру, уже есть договоренность о закупке мною в питомнике Ярославской области лосихи соответствующего возраста и перемещении ее в Лысогорский район Саратовской области", - приводит слова Рашкина агентство ТАСС.

Перепутал с кабаном

Автомобиль, за рулем которого находился депутат Рашкин, был остановлен полицией 29 октября в Саратовской области. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Политик тогда заявил, что вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать.

Рашкин некоторое время придерживался версии, что никакое животное не убивал. Однако позднее записал видеообращение на Youtube, в котором признался, что застрелил лося, приняв его за крупного кабана. Пол словам политика, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть.

Назвал "партией жуликов и воров"

После выборов в Госдуму РФ глава московского горкома КПРФ Владимир Рашкин стал одним из лидеров протестов против электронного голосования (ДЭГ) в Москве, которое, по мнению политика, было сфальсифицировано в пользу партии власти. В частности, он обещал протестовать на улице до тех пор, пока власти не отменят результаты ДЭГ в Москве.

Выступая на митинге в Москве 24 октября, депутат заявил о готовности "выразить недоверие" президенту Путину, потому что он не обеспечил проведение чистых и прозрачных выборов, а "Единую Россию" и вовсе назвал "партией жуликов и воров". В России этот оборот ввел в употребление оппозиционный политик Алексей Навальный.

Смотрите также:

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина С Днем народного единства! А как же прививка? В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима! Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Кто в Кремле не рад мишленовским звездам для российских ресторанов Мишленовские звезды впервые получили российские рестораны. Все они находятся в Москве. В Кремле такому событию рады не все, шутит карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина "Далеко не все в тюрьме". Как понимать слова Путина об уличных протестах? "Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме". Эти слова президента РФ Путина кое-кто может понять как руководство к действию, опасается Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Статья Медведева - про Украину или происхождение Зеленского? Человеком, имеющим "определенные этнические корни", назвал Дмитрий Медведев в своей статье президента Украины Владимира Зеленского. Эти слова не красят экс-президента РФ, считает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Статья Медведева об Украине: что сказала бы уточка? Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об Украине. В ней он повторил тезисы Кремля о политике Киева. Сергей Елкин и не только оценили труд бывшего президента России.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Как Дмитрий Муратов воспринял новость о Нобелевской премии Решение Нобелевского комитета вручить премию мира главному редактору "Новой газеты" стало неожиданностью для многих. И точно приятной - для самого Дмитрия Муратова, считает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина "Досье Пандоры": как работают российские офшорные схемы Фигурантами большого расследования офшорных схем стали, среди прочих, крупные российские политики и бизнесмены и их родственники. Как им удавалось сохранить свои сделки в тайне, догадался Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Коммунисты об электронном голосовании: левая дилемма или дилемма левых? В то время как одни коммунисты требуют отменить результаты ДЭГ, другие, в том числе лидер КПРФ Зюганов, критикуют итоги выборов в РФ, но идти против воли Путина не хотят. Сергей Елкин об этой дилемме.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Электронное голосование в Москве, или Госуслуги от Памфиловой Результаты электронного голосования в Москве стали, пожалуй, главной интригой осенних выборов-2021 в России. Их публикация постоянно откладывалась. Что не так сделала глава ЦИК Элла Памфилова, знает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно? Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Глас "иноагента": от Древней Руси и до наших дней Все больше независимых СМИ в России вынуждены помечать свои тексты громоздкой маркировкой "иноагентов". Как это выглядело бы во времена Древней Руси, предположил Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Путин и YouTube: как президент понял просьбу школьника Подписаться на его канал в YouTube 10-летний школьник попросил президента России. "Не понял, что я должен подписать," - ответил Владимир Путин. Сергей Елкин о новом сервисе соцсети для главы государства.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"? Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Бананы дорожают: чем ответят российские овощи? Цены на бананы в России достигли максимума за пять лет. Это случилось вскоре после того, как Путина спросили, почему бананы стоят дешевле моркови. Взгляд Сергея Елкина на ценовую гонку.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Ковид в Москве: что не так с мерами мэра Собянина В Москве зафиксирован пик суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Одна из причин - противоречивые меры по борьбе с пандемией мэра столицы РФ Сергея Собянина, считает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

