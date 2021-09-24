Кто пришел на митинг КПРФ против результатов выборов
В Москве прошел крупнейший с зимы протестный митинг. Коммунисты и сторонники Навального с трудом уживались на одной площади. Репортаж DW.
В субботу, 25 сентября, КПРФ провела в Москве митинг за отмену результатов электронного голосования. Акция проходила в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями. Обычные митинги мэрия Москвы уже два года запрещает проводить под предлогом сложной эпидемиологической ситуации. На Пушкинской площади собрались до тысячи человек. Организаторы потребовали отменить результаты электронного голосования в Москве и пообещали вновь выйти на улицу.
Об этом и о конфликте между коммунистами и "навальнистами" - в нашем репортаже.
"Мы не признаем выборы в Москве"
Попасть на встречу депутатов с избирателями на Пушкинской площади смогли не все. Еще накануне митинга полиция провела профилактические рейды и задержания. Бывшему кандидату в депутаты Госдумы Марине Литвинович вручили предупреждение о том, что предстоящая акция незаконна. Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева вечером пятницы заявила, что не может выйти из здания московского парламента под угрозой задержания. А союзников КПРФ из организации "Левый фронт" Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева задержали за распространение призывов к несанкционированной акции.
Депутаты-коммунисты Денис Парфенов и Владимир Кашин
"Мы должны были собраться и отпраздновать победу коммунистов на выборах в Госдуму, - начал встречу депутат Денис Парфенов. - Но вместо того, чтобы праздновать, мы вынуждены протестовать. Нашу победу умыкнули с помощью электронного голосования". Выдвинутые КПРФ кандидаты действительно побеждали в 11 московских округах по результатам голосования на участках. Но после публикации результатов электронного голосования в понедельник стало ясно, что все одномандатные округа в столице КПРФ проиграла кандидатам от власти.
"Мы заявили в понедельник, что прошла колоссальная фальсификация на выборах в Москве. Мы посмотрели результаты голосования, и эта фальсификация подтвердилась!" - выступил перед собравшимися глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, теперь москвичей в Госдуме от "Единой России" будут представлять самозванцы. "Мы, Компартия Российской Федерации, не признаем выборы, которые прошли в Москве".
Глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встречу с избирателями не пришел, но, как заявили его однопартийцы, по уважительной причине. Пока на Пушкинской площади проходил митинг, Зюганов встречался с Владимиром Путиным. По их словам, Зюганов должен был потребовать от президента отменить результаты электронного голосования в Москве. Судя по последним сообщениям с этой встречи, Зюганов заявил Путину о поддержке президента со стороны КПРФ в деле развития страны.
Конфликт поколений - "навальнистов" и коммунистов
На этих выборах за КПРФ голосовали не только их многолетние сторонники, но и другие протестно настроенные россияне. Это произошло в связи с призывами команды Алексея Навального голосовать за сильнейших противников "Единой России" на выборах. Эти люди в субботу оказались и на митинге коммунистов. Правда, с ядерным электоратом КПРФ им не всегда удавалось находить общий язык.
На митинг акцию коммунистов вышли и сторонники Алексея Навального
"Ну-ка убери этот паршивый фашистский флаг с нашего митинга! - пожилая москвичка в сером драповом пальто напала на молодых людей с российским триколором в руках. - В 45-м мы войну с красным знаменем выиграли! Уберите, я вам говорю!" Молодые люди не подчинились призыву старшего поколения, а старушку в это время отвлекла другая женщина с ярко-рыжими волосами и примерно того же возраста. "А что вы только теперь [на площадь] пришли?! - спросили противницу триколора. - Где вы в октябре 93-го были?!" Сторонница красного знамени не стала ничего отвечать.
После официального завершения митинга сторонники коммунистической партии в основном пенсионного возраста стали покидать площадь, а молодые участники встречи с избирателями еще около часа оставались на месте. В это время акция напоминала зимние митинги: звучали лозунги за освобождение Алексея Навального и традиционные кричалки вроде "Жулики и воры - пять минут на сборы".
На Пушкинской площади 25 сентября полицейские никого не задержали, хотя и предупреждали собравшихся, что акция незаконна. Несколько участников шествия после митинга вступили в конфликт с силовиками уже у Красной площади. Среди них оказалась, например, другая пожилая женщина, которая приставала к молодым людям в медицинских масках. "Снимите свои намордники, дышите чистым воздухом!" - взывала она. А в ответ на ее призыв двинуться к Красной площади мужчина лет 25 отказал.
"Нам с вами не по пути, - ответил он после непродолжительной беседы. - Я за свободу Алексея Навального, а вы - против свободы". На следующую субботу КПРФ запланировала новый митинг. Ранее Валерий Рашкин обещал протестовать на улице до тех пор, пока власти не отменят результаты ДЭГ в Москве.
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