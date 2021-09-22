Могли пройти, но не прошли. Какие популярные кандидаты не попали в Думу

Даже самые оптимистичные предвыборные расчеты сулили "Единой России" до 306 мандатов в Госдуме по результатам выборов 17-19 сентября. Партия власти превзошла все ожидания: даже, казалось бы, самые сильные ее оппоненты проиграли ей в одномандатных округах. В итоге, депутаты от ЕР займут в нижней палате парламента 324 места, из которых 198 достанутся одномандатникам. У проигравших кандидатов и их сторонников возникли претензии к организаторам выборов и непрозрачности электронного голосования (ДЭГ). DW составила Топ-5 кандидатов, которые провели яркую избирательную кампанию, но все равно проиграли.

Анастасия Брюханова

28-летняя сотрудница фонда "Городские проекты" Ильи Варламова и Максима Каца рассчитывала стать депутатом от 198-го округа Москвы. У Брюхановой были все шансы шансы на победу над кандидатом Галиной Хованской из "Справедливой России". Предвыборные рейтинги Брюхановой были высокими, а "Умное голосование" поддержало именно ее. Серьезным препятствием было лишь участие в выборах в том же округе Марины Литвинович - правозащитницы с похожими либерально-демократическими ценностями.

Голосование на одном из избирательных участков Москвы

Анастасия Брюханова обошла Галину Хованскую чуть более, чем на 1 процентный пункт, при голосовании на участках. Зато после публикации результатов онлайн-голосования независимая кандидатка стала проигрывать "эсерке" на 5 процентных пунктов: 23,28% против 28,78%. Разница составила 13 тысяч голосов. В то же время за Марину Литвинович проголосовали 18 тысяч человек или 7,63% избирателей Ленинградского округа. Брюханова 21 сентября объявила, что будет обжаловать результаты ДЭГ.

Михаил Лобанов

Коммунист Михаил Лобанов боролся за думский мандат с кандидатом, которого выдвинула "Единая Россия", телеведущим Евгением Поповым, в Кунцевском округе Москвы. Лобанова, как и других кандидатов, указанных в этом материале, поддержало "Умное голосование". Пока не объявили результаты ДЭГ, кандидат от КПРФ уверенно обходил "единоросса": 20,4% против 15,2%. Электронное голосование переместило на первое место Попова, и он победил с перевесом всего в 3,5 процентных пункта. Лобанов при этом призывал сторонников голосовать только на участках.

Сергей Митрохин

Один из лидеров московского "Яблока" Сергей Митрохин одержал победу в голосовании на участках в Центральном округе Москвы. Он набрал 15,1 процента, в то время как его ближайший конкурент, независимый кандидат Олег Леонов - 12,3 процента. Но на электронных участках, как выяснилось, за Леонова проголосовали в два раза больше москвичей, чем за Митрохина. Думский мандат, в итоге, достается координатору поисково-спасательных отрядов "Лиза Алерт" Леонову. Сергей Митрохин заявил, что не признает результаты выборов в своем округе.

Борис Вишневский

Знаменитый петербургский "яблочник" Борис Вишневский перед этими выборами прославился и за пределами России. Даже мировые СМИ рассказали о том, как против него в одномандатных округах на выборах в Госдуму и местный парламент выставили кандидатов с таким же именем и похожими лицами на избирательных фотографиях.

Список кандидатов, среди которых три Бориса Вишневских, на выборах в Санкт-Петербурге

Результаты выборов показали, что двойники отобрали у настоящего Вишневского до трех тысяч голосов. Впрочем, и этого не хватило бы "яблочнику", чтобы обойти конкурента от "Единой России" Сергея Соловьева. Вишневский в разговоре с DW отметил, что без масштабных фальсификаций, которыми славится Петербург, он бы выиграл эти выборы.

Анастасия Удальцова

Еще одна коммунистка и жена оппозиционера, лидера "Левого фронта", Сергея Удальцова, не смогла победить в Нагатинском округе столицы. Там ей противостояла близкая к власти общественница из "Фонда содействия реформированию ЖКХ", самовыдвиженка, Светлана Разворотнева. Удальцова на считанные доли процента обошла Разворотневу при голосовании бумажными бюллетенями, но набрала в два раза меньше голосов в ДЭГ. В итоге оппозиционерка проиграла с 25,3%, тогда как Разворотнева набрала 35,7%.

Партия КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования. Пока результаты ДЭГ в Москве не будут отменены, один из лидеров партии Валерий Рашкин пообещал устраивать в столице митинги. Первый уже прошел в понедельник на Пушкинской площади и собрал около двухсот человек.

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