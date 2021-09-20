В Москве состоялся митинг против фальсификаций на выборах в Госдуму

На Пушкинской площади в Москве в понедельник, 20 сентября, состоялся митинг против фальсификаций на выборах в Госдуму, организованный депутатами КПРФ. Прямую трансляцию митинга вел YouTube-канал издания Sota Vision.

Мероприятие позиционировалось как встреча с избирателями. КПРФ, не признавшая итоги электронного голосования в столице России, пыталась согласовать проведение трех акций 20, 21 и 25 сентября. Однако городские власти отказали партии, сославшись на эпидемиологическую обстановку.

По оценкам СМИ, на Пушкинской площади собралось до 300 человек. Площадь еще с утра была огорожена заборами, рядом с ней были припаркованы автозаки. Полиция задержала одну участницу митинга, но вскоре отпустила. По ее словам, задержать ее решили за то, что она кричала "Навальный", пишет "Новая газета".

Перед собравшимися выступили, в частности, Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Сергей Обухов, которые баллотировались в Госдуму по одномандатным округам. Рашкин пообещал, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в Москве не будут аннулированы.

ЦИК РФ заявил о победе "Единой России"

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что партия "Единая Россия" "набрала больше всех голосов, это обеспечило ей конституционное большинство". По результатам подсчета 99,85 процента протоколов "Единая Россия" получает 49,83 процента голосов. Пятипроцентный барьер, по данным ЦИК РФ, также преодолели КПРФ (18,94 процента голосов), ЛДПР (7,52 %), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,47 %) и партия "Новые люди", которая впервые проходит в парламент (5,33 %).

По данным Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", которое фиксирует нарушения на выборах, в ходе голосования 17-19 сентября было выявлено не менее 4478 нарушений. В частности, сопредседатель "Голоса" Роман Удот указал, что количество электронных голосов, поданных за кандидатов в Москве на выборах в Госдуму РФ, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве из-за их фальсификации.

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