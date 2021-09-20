ЕС резко раскритиковал ход выборов в России в "атмосфере запугивания"

Европейский Союз резко раскритиковал ход парламентских и региональных выборов в России, состоявшихся в прошедшие три дня. "Эти выборы прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов. И эти выборы прошли без заслуживающего доверия международного наблюдения", - заявил на брифинге в Брюсселе в понедельник, 20 сентября, официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Он указал, что Евросоюзу сложно давать оценку выборам, поскольку избирательная кампания и голосование проходили в отсутствие международных независимых наблюдателей, которых обычно направляет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом ЕС известно о многочисленных сообщениях независимых наблюдателей, указывавших на большое число нарушений в ходе выборов, подчеркнул Стано.

Выборы в РФ будут обсуждать на полях Генассамблеи ООН

"И мы также обеспокоены тем фактом, что гражданам Украины и населению с украинских территорий на востоке (страны. - Ред.), находящихся сейчас не под контролем легитимного украинского правительства, выдавали паспорта, чтобы они участвовали в этих российских выборах. Это противоречит духу и целям минских соглашений", - добавил официальный представитель Европейского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал Россию "воздерживаться от действий, которые противоречат обязательствам, вытекающим из минских соглашений". Кроме того, Евросоюз "никогда не признает выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым - это Украина", подчеркнул далее Стано. Одновременно он сообщил, что вечером 20 сентября ситуация в России после выборов станет предметом обсуждения на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

ЦИК РФ заявил о победе "Единой России"

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что "Единая Россия" "набрала больше всех голосов, это обеспечило ей конституционное большинство". По результатам подсчета 99,85 процента протоколов "Единая Россия" получает 49,83 процента голосов. Пятипроцентный барьер, по данным ЦИК РФ, также преодолели КПРФ (18,94 процента голосов), ЛДПР (7,52 %), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,47 %) и партия "Новые люди", которая впервые проходит в парламент (5,33 %).

По данным Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", которое фиксирует нарушения на выборах, входе голосования 17-19 сентября было выявлено не менее 4478 нарушений. В частности, сопредседатель "Голоса" Роман Удот указал, что количество электронных голосов, поданных за кандидатов в Москве на выборах в Госдуму РФ, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве из-за их фальсификации.

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