Выборы-2021 в России: чем запомнятся три дня голосования

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму и органы власти десятков регионов. В этом году на выборах в Госдуму проголосовали не менее 47,8% россиян - 51,6 млн человек, по последним данным ЦИК на 18:00 19 сентября. На думских выборах 2016 года явка составила 47,9%.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) власти запустили в Москве, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Севастополе на территории аннексированного РФ полуострова Крым. В перечисленных областях явка оказалась сравнима с той, которая была на выборах в Госдуму 2016 года. А вот интерес москвичей к выборам в этом году заметно вырос. Пять лет назад в столице проголосовали только 35,4% избирателей, тогда как в 2021-м явка здесь составила 47,4%. На ДЭГ при этом записался каждый пятый москвич с правом голоса.

“Чемпионы по явке - национальные республики”

Явка не более 50 процентов - предсказуема, считает политолог Екатерина Шульман. Если команда Алексея Навального в своих медиаресурсах активно агитировала участвовать в выборах, то российским властям высокая явка была не нужна.

Избирательный участок в Туве

“Чемпионы по явке - национальные республики. Они же богаты традициями выборных фальсификаций. Остающие - средняя Россия, урбанизированные регионы и Санкт-Петербург. Последнему внушили такое отвращение к выборам, что на них люди не пошли”, - говорит Шульман. Так, в северной столице явка составила лишь 33,1 процента.

“Вбросы днем и ночью”: что известно о нарушениях на выборах

В ЦИК уверены - нарушений на нынешних выборах по сравнению с 2016 годом значительно меньше. И сами по себе они - незначительные. Независимые наблюдатели при этом сообщают о серьезных вбросах и фальсификациях. Так, в штаб движения “Голос” за три дня поступила информация о почти пяти тысячах нарушений. Штаб партии “Яблоко” сообщил о более трех тысячах нарушений, штаб КПРФ - о 200 нарушениях.

Станислав Андрейчук

“Все скандалы, которые раньше длились день, растянулись на три. Очевидно, были ночные вбросы бюллетеней. Многие наблюдатели сообщали, что на участках кто-то был. Кто-то обнаружил, что кабинеты вскрыты, кто-то - что сейф-пакеты распечатаны. Достаточно много вбросов и днем. И это при том, что у нас фрагментарное видеонаблюдение. Те, кто следит за камерами, фактически наугад тыкают в участки. И вот уже сколько наловили”, - рассказал DW сопредседатель “Голоса” Станислав Андрейчук.

Еще одна особенность этих выборов - аномально высокие результаты по надомному голосованию. Не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и ряде регионов. “Это удобная схема, чтобы уйти с участка и вбросить в урну бюллетени. Есть регионы, для которых это в принципе традиционно. Например, всегда такие проблемы были в Пензенской области”, - объясняет Андрейчук.

“Много агрессии”: последствия трехдневного голосования

Петербургские наблюдатели и члены избиркомов в этом году массово жаловались на так называемые карусели. На участке №152 на Васильевском острове председатель комиссии Олег Соколов рассказал DW, что благодаря внимательности рядовых членов комиссии, им удалось остановить группу молодых людей в спортивных костюмах, собиравшихся проголосовать на участке, к которому они не были прикреплены. Однако, считает член комиссии от "Партии роста" Игорь Кабанов, Соколов мог только делать вид, что не знал о провокации.

Молодые люди, которые собирались незаконно проголосовать, имели в паспортах наклейку с надписью "Погосян". Погосян - фамилия женщины, которая на этом участке избирается в Законодательное собрание города от партии ЛДПР. В этой же партии состоит глава комиссии Олег Соколов. А женщина, которая выдала молодым людям бюллетени, - Наталья Олеговна Соколова, дочь председателя. В итоге полиция опросила всех членов комиссии, а молодых людей в спортивных костюмах забрала в отделение. Кандидат в Госдуму РФ и ЗакС от "Яблока" на этом участке Дмитрий Анисимов в разговоре с DW пожаловался, что по количеству нарушений нынешние выборы можно сравнить со скандальной кампанией 2011 года.

"В целом мы видим, что на этих выборах было много эмоций и агрессии. Комиссии и наблюдатели устали, законодательство усложнилось, никто не понимает, как процедуры устроены, и откровенно игнорируют их. Мы видим, как на участках уже начали вспыхивать драки”, - говорит Андрейчук. Онлайн-карта нарушений от "Голоса” зафиксировала 130 сообщений о посягательстве на личную безопасность наблюдателей.

Как показало себя "Умное голосование”

До и во время выборов команда Алексея Навального призывала голосовать за поддержанных ею оппонентов партии власти - как в Госдуму, так и на местных выборах. По словам соратника Навального Леонида Волкова, "Умное голосование” выиграло в 12-13 из 15 округов в Москве и все 8 округов в Санкт-Петербурге. "Утверждаю это со всей ответственностью. Все остальное - фальсификации”, - написал он.

Подсчет голосов на участке в Москве

При этом результаты электронного голосования в Москве до сих пор не опубликованы. Именно там, считают эксперты, сосредоточены голоса провластного электората. Официальная причина задержки - пересчет более 200 тысяч голосов избирателей, которые переголосовали (такая опция имелась при голосовании онлайн, голос можно было изменить в течение суток). Как именно будут пересчитывать эти голоса, в общественном штабе по наблюдению за выборами не уточнили.

Делать выводы об успехе "Умного голосования” в регионах также пока рано. Так, Хабаровский край считался единственным регионом, в котором может пройти второй тур губернаторских выборов. Команда Навального рекомендовала голосовать там за

любого кандидата, кроме исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева. После подсчета большинства голосов можно точно сказать, что Дегтярев побеждает уже в первом туре. По последним данным, он набирает 57,2% голосов избирателей. Его ближайшая конкурентка из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Марина Ким набрала только 24,94%.

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