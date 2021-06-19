Михаил Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края

На выборах губернатора Хабаровского края лидирует Михаил Дегтярев: кандидат от партии ЛДПР по предварительным итогам голосования набирает 59,77 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные подсчета трети бюллетеней, обнародованные в воскресенье, 19 сентября.

Второе место - у кандидата партии "Справедливая Россия - За правду" Марины Ким: она существенно отстает от своего основного противника, набирая 24,63 процента голосов. На третьем месте - Владимир Парфенов из Партии пенсионеров (9,89%), на четвертом - кандидат от "Родины" Бабек Мамедов - 3,37%. Правящая партия "Единая Россия" своего кандидата на выборах в этом регионе не выставила.

Сына Сергея Фургала не допустили к выборам

Михаил Дегтярев был назначен на должность врио главы региона Владимиром Путиным в июле 2020 года - после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, также члена ЛДПР. Фургал был обвинен в организации двух убийств и одного покушения, которые, по версии следствия, произошли в 2004 году. После ареста Фургала Хабаровский край на несколько месяцев был охвачен многочисленными протестами в поддержку уволенного главы региона.

Сына экс-губернатора Антона Фургала, который собирался баллотироваться на выборах главы региона в качестве самовыдвиженца под лозунгом "Сын за отца", не допустила к выборам Избирательная комиссия Хабаровского края.

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