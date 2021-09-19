В Санкт-Петербурге полиция массово задерживала членов УИК

В Санкт-Петербурге полиция массово задерживала членов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом совещательного голоса. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил в Telegram правозащитный портал "ОВД-Инфо".

По его данным, известно о 11 задержаниях. Факт задержаний подтвердил и Twitter бывшего исполнительного директора организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.

По сведениям правозащитников, четырех задержанных с участков № 1876 и № 1877 доставили в отдел полиции № 35. Еще троих членов УИК с участка № 1653, троих с участка № 1616, а также одного, якобы незаконно проникшего на участок № 1658, привезли в отдел полиции № 18.

Отпустили из отделов полиции

Поводом для кратковременного лишения свободы минимум троих послужило то, что они якобы мешали подсчету голосов. Из полиции были отпущены и другие. По словам адвоката от "ОВД-Инфо" Игоря Скачко, в отделении № 18 составлять протоколы не стали. Были ли предъявлены обвинения доставленным в отдел № 35, пока неясно.

Обнародование результатов онлайн-голосования отложили до утра

По предварительным данным ЦИК РФ, в Госдуму проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и партия "Новые люди", которая может впервые попасть в парламент.

Между тем обнародование результатов дистанционного электронного голосования, прошедшего в Москве, отложили до утра 20 сентября.

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