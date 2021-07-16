Жителей "ЛНР" и "ДНР" автобусами и поездами доставляли в РФ на выборы

На выборах в Госдуму России проголосовали десятки тысяч жителей неподконтрольных Киеву регионов Восточной Украины. Более 15 тыс. человек из самопровозглашенных "народных республик" Донбасса были бесплатно доставлены сотнями автобусов и поездов на избирательные участки в соседний Ростов-на-Дону для голосования, сообщает в воскресенье, 19 сентября, агентство ТАСС со ссылкой на члена президентского Совета по правам человека, исполнительного директора агентства "Россия сегодня" Кирилла Вышинского. Многим из них выдавали российские паспорта непосредственно перед голосованием.

Манипуляции с голосами онлайн

Жители сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" также могли проголосовать на российских выборах дистанционно на портале госуслуг. 19 сентября "Новая газета" обратила внимание на 16-минутный ролик, появившийся на анонимном YouTube-канале "Выборы в ЛНР 2021", в котором неизвестный мужчина заходит в аккаунты жителей "ЛНР", пользуясь их логинами и паролями, и голосует вместо них за "Единую Россию". Кто и с какими целями опубликовал это видео, неизвестно, однако манипуляции с голосами происходят на реальном сайте "Госуслуг", "о чем свидетельствуют адреса в строке браузера и интерфейс портала", пишет "Новая газета".

Голосуя за других людей, мужчина на видео передает привет "Сергею Кужугетовичу" (глава Минобороны РФ Сергей Шойгу) и "Сергею Викторовичу" (глава МИД Сергей Лавров). Он также говорит, что записывает отчет "Алчевского центра культуры и народного творчества для ЦИК", а затем - что это отчет "для оперативного штаба Луганска". В видео показан документ в программе Word с таблицей, содержащей десятки имен и фамилий предполагаемых жителей Алчевска с их электронными адресами, паролями от аккаунтов на "Госуслугах" и данными российских паспортов.

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