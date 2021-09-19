ЦИК РФ публикует закодированные данные о результатах выборов

Центризбирком РФ публикует данные о результатах голосования на выборах в закодированном виде, что не позволяет их копировать. Результаты прошлых выборов уже зашифрованы, указал в воскресенье, 19 сентября, в Facebook специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин.

Он изучил исходный код страницы с результатами выборов на участке номер 511 Владивостока в 2016 году и обнаружил, что цифры заменены буквами шифра. Это затрудняет автоматический сбор информации о результатах голосования и их статистический анализ, поскольку для него нужно не только собрать зашифрованные данные с сайта, при том что после нескольких запросов с одного IP-адреса доступ к сайту блокируется, но и расшифровать эти данные.

"Вот фрагмент таблицы результатов прошлых думских выборов по Приморскому краю. А вот кусок исходного кода HTML, которым набрана эта страница. Видите - вместо чисел на странице в коде стоят буквы? Если попытаться скопировать данные со страницы, вместо чисел тоже будут эти странные буквы. Не знаю, до какой степени надо бояться собственных граждан, чтобы делать такое", - написал Шпилькин.

ЦИК отказался от единого портала видеонаблюдения

В середине июля стало известно, что во время выборов в Госдуму не будет единого, открытого для всех граждан портала наблюдения за избирательными участками, где можно будет посмотреть трансляцию с камер видеонаблюдения. Вместо этого трансляция ведется на служебном портале, доступ к которому имеют только члены избиркомов, а также партии и кандидаты.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснил это изменение введением трехдневного формата голосования и возникшим из-за этого дефицитом бюджета. На прошлых выборах в России публичные трансляции с камер видеонаблюдения на участках зачастую становились доказательствами фальсификаций, а видео с манипуляциями активно тиражировались в соцсетях.

19 сентября является заключительным днем голосования на выборах депутатов Госдумы, а также региональных органов власти в РФ - глав 12 регионов (девять прямых и три через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В ходе голосования, продолжающегося с 17 сентября, уже зафиксированы многочисленные нарушения.

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