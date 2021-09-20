Что говорят в Брюсселе о выборах в Госдуму РФ и за что их критикуют

Одна из главных политических тем, за которой в Европе пристально наблюдают в последние недели, - это парламентские выборы. Впрочем, речь идет о выборах в германский бундестаг, а не в Государственную думу России. Тем не менее и за голосованием в РФ внимательно следили европейские политики и дипломаты. DW собрала их реакции.

ЕС: Выборы в России прошли в "атмосфере запугивания"

"Эти выборы прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов и без международного наблюдения, которое достойно доверия", - так официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано прокомментировал выборы в Госдуму РФ. Он с сожалением напомнил о решении российских властей ограничить численность наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, из-за чего организация вообще отказалась направлять свою миссию на выборы 17-19 сентября 2021 года. По словам Стано, без полноценного международного наблюдения, "очень тяжело увидеть, как именно были проведены выборы". Тем не менее он указал на сообщения о многочисленных нарушениях.

Петер Стано, официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам

Спустя несколько часов после брифинга Стано, официальное заявление опубликовал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В нем говорится, что "ЕС принял во внимание сообщения независимых и достоверных источников о серьезных нарушениях". Он добавил, что перед голосованием в России все сильнее преследовали оппозиционеров, гражданское общество, журналистов и независимые СМИ. "Результатом этого стало ограничение выбора для российских избирателей и их возможности получить полную и правдивую информацию о кандидатах", - отметил Боррель.

Напомним, что почти никого из так называемой непарламентской оппозиции в России не допустили к участию в выборах. Алексея Навального посадили в тюрьму, а основанные им организации, включая Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), признали "экстремистскими" и запретили. Из-за этого, например, Любови Соболь пришлось остановить свою кампанию по выдвижению в Госдуму, а Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму. Преследования коснулись и представителей партий, лояльных Кремлю. В частности, ЦИК исключил из списка кандидатов от КПРФ Павла Грудинина . На президентских выборах 2018 года Грудинин занял второе место.

В Европарламенте выборы в Госдуму не считают честными и свободными

"Эти выборы не были честными, свободными или равными. Это всего лишь попытка авторитарного режима Путина придать себе демократический вид. Но они не имеют ничего общего с демократическими выборами, учитывая как фальсификации и манипуляции, так и давление на оппозиционные силы", - заявил в интервью DW евродепутат Дитмар Кёстер (Dietmar Köster) из Германии, эксперт по России из фракции социал-демократов.

Депутат европарламента Дитмар Кёстер

Он подчеркнул, что о настоящих выборах можно говорить только тогда, когда есть шанс на образование нового большинства в парламенте. "Но партия "Единая Россия" побеждает... даже не знаю, с каких пор. Это тоже определенный показатель", - добавляет Кёстер.

С этой оценкой согласен и председатель делегации Европарламента по сотрудничеству с Россией поляк Рышард Чарнецкий: "Всем понятно, что эти выборы не были честными... И всем экспертам и политикам на Западе было очевидно еще до выборов в России, кто станет их победителем".

Евродепутат из фракции "зеленых" Маркета Грегорова из Чехии считает, что для многих граждан РФ эти выборы не имели никакого значения. Она объясняет это как недопуском оппозиционеров к выборам, так и ожиданием фальсификаций. "Многие граждане не чувствуют, что могут избрать своих представителей", - говорит Грегорова.

Будут ли признавать в Европе новую Госдуму России?

Перед началом голосования Европарламент принял резолюцию, где призвал ЕС не признавать Госдуму, если выборы не будут отвечать международным стандартам. Последует ли официальный Евросоюз этой рекомендации? Петер Стано отвечает осторожно: "Признание результатов выборов - национальная компетенция государств ЕС. Так что это решение отдельных государств-членов Евросоюза". При этом он добавил, что главы МИДов стран ЕС, возможно, обсудят выборы в Госдуму на своем заседании на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Подсчет голосов в Москве после выборов в Госдуму

Рышард Чарнецкий считает, что новая Госдума будет "квазипарламентом". "Это не будет настоящий парламент, как германский бундестаг, Палата общин в Великобритании, Палата депутатов в Италии или Сейм в Польше. Это будет парламент с другой планеты. И название этой планеты "стоп демократия", - говорит депутат европарламента.

Поскольку выборы не были демократическими, то у Госдумы нового созыва "не будет демократической легитимности", соглашается Дитмар Кёстер. Но он считает, что это не должно становиться преградой для диалога с Россией. "Я все равно считаю важным говорить с новыми депутатами Думы, пусть они и лишены демократической легитимности... Я сторонник новой политики разрядки. Мы должны искать выход из новой холодной войны, продолжающейся с Россией. Но и Россия обязана искать выход", - добавляет Кёстер.

О чем свидетельствуют выборы в Госдуму РФ

Предварительные результаты выборов в Госдуму не удивили никого из собеседников DW в Брюсселе. По мнению Чарнецкого, российское общество показало властям "желтую карточку". "Примеры этой "желтой карточки" - голосование за другие партии, а также низкая явка на этих выборах", - говорит он. По мнению польского депутата Европарламента, в будущем гражданское общество в России будет становиться только сильнее.

Другого мнения придерживается Дитмар Кёстер. "В России нарастает политическая апатия и разочарование по поводу того, какое реальное влияние имеют люди. И многие российские граждане считают, что на самом деле никак не могут повлиять на результаты выборов", - говорит немецкий депутат.

Маркета Грегорова рассказывает, что общалась с разными гражданами РФ и считает, что они просто "истощены". "Я чувствую, что больше не осталось готовности бороться, потому что у них есть ощущение, что Путин и "Единая Россия" в любом случае добьются своего", - подытоживает чешский депутат Европарламента.

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