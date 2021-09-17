 Электронное голосование в Москве, или Госуслуги для Памфиловой | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.09.2021

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Россия

Электронное голосование в Москве, или Госуслуги для Памфиловой

Результаты электронного голосования в Москве стали, пожалуй, главной интригой осенних выборов-2021 в России. Их публикация постоянно откладывалась. Что не так сделала глава ЦИК Элла Памфилова, знает Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - глава ЦИК Элла Памфилова сидит на табуретке напротив розетки. Надпись гласит: Глава ЦИК ждет результатов электронного голосования.

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    Автор: Сергей Елкин


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