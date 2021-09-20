Комментарий: На выборах в Госдуму у россиян не было выбора
"Единая Россия" сохранила большинство в Госдуме: для этого Кремль сделал все от него зависящее. Голосование стало еще одним шагом РФ на пути к авторитаризму, считает Кристиан Триппе.
Выборы в Госдуму. На одном из избирательных участков в Рязани
В преддверии нынешних выборов в Госдуму РФ часто говорили и писали о том, что результаты голосования уже предопределены и кремлевские политтехнологи спорят лишь о цифрах после запятой. Однако, несмотря на такую уверенность многих политических наблюдателей, невозможно было объяснить сильное напряжение, которое ощущалось в Москве перед выборами. В последние несколько недель власть - как называют в России правительство - делала все от нее зависящее для того, чтобы сохранить существующую политическую систему в ее нынешнем виде.
С точки зрения Кремля, в процессе инсценировки этих выборов нельзя было допустить ни малейшей оплошности. Поэтому сценарий голосования писали и шлифовывали на протяжении нескольких месяцев. Сотни оппозиционных политиков не были допущены к выборам в качестве кандидатов - в основном под надуманными предлогами. В Петербурге даже выдвигались фальшивые кандидатуры - однофамильцы-двойники перспективного политика от либеральной партии.
Такая манипуляция на выборах была похожа как фарс, но в других местах то, как власти мешали работе оппозиции, выглядело гораздо менее смешно. Международным наблюдателям от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не было позволено осуществить мониторинг выборов в РФ. Наконец, на ряд независимых СМИ и организаций гражданского общества навесили ярлык "иностранного агента" - официальная стигматизация с целью помешать им участвовать в политическом процессе.
Атака Кремля на "умное голосование"
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ заявили, что ее ресурсы подверглись кибератакам со стороны США, Украины и Германии. При этом подробности столь серьезных обвинений в комиссии разглашать не стали. Раздутый невротический страх перед иностранным влиянием мутировал в основной довод российского государства. Нынешние выборы стали тому очередным подтверждением.
Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW
Это ощутили на себе и два американских технологических гиганта - Google и Apple. Через их сервисы пользователи получали доступ к рекомендациям по голосованию, подготовленным организацией Навального, объявленной властями экстремистской, и запрещенной в России. Эта система, известная как "умное голосование", по-видимому, стала для Кремля настолько большим вызовом, что он решил с ней расправиться. По сообщениям СМИ, российские органы безопасности пригрозили арестовать сотрудников Apple и Google в России, если те не удалят ссылки на "умное голосование" со своих платформ. Оба концерна подчинились требованию. С помощью "умного голосования" планировалось лишить кандидата от партии власти голосов избирателей благодаря тому, что все они будут отданы его главному оппоненту, неважно какую политическую партию и направление он представляет.
"Управляемая демократия" - путь от демократии к авторитаризму
Вот уже два десятилетия Россия считает себя "управляемой демократией". Такое разоблачительное самоопределение некогда выбрали ведущие советники президента РФ Владимира Путина, чтобы оправдать преобразование тогда еще молодой и неустоявшейся российской демократии в авторитарную систему. Этот курс оказался чудовищно успешным, но его идеологи считают, что он еще не закончен. Поэтому Кремль все же не смог достичь всех целей, которые стояли перед ним на этих выборах.
Однако несмотря на все вмешательства в избирательную кампанию, а, в некоторых случаях, и в подсчет голосов, даже в Кремле понимают, что выборы не могут быть сфальсифицированы любой ценой. Пример соседней братской республики Беларуси по-прежнему остается предупреждением для российских политтехнологов. Там фальсификации на выборах летом 2020 года обошлись местному правителю Александру Лукашенко слишком дорого, а именно - привели к акциям протеста на улицах Минска, которые продолжались несколько недель. И в Москве многие еще помнят волну протестов десятилетней давности: она также стала реакцией на предположительно сфальсифицированные и, тем самым, украденные у граждан выборы.
Нынешние выборы - стресс-тест для правящей элиты РФ
Власти РФ по возможности должны были стараться сохранить прежнее, чрезвычайно удобное большинство кремлевской партии в парламенте. Это удалось им только с заметным усилием. При этом для "Единой России" как партии власти это голосование должно было стать своего рода вотумом доверия.
Лицами предвыборной кампании стали министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Факт выдвижения их кандидатур, впрочем, не означает, что они не откажутся от своих депутатских мандатов. Это говорит о том, насколько низкий статус в российском государственном устройстве имеет парламент.
Нынешние выборы стали для российской правящей элиты своего рода стресс-тестом, который должен был сплотить ее ряды. По мнению властей, они его прошли благополучно. Что же касается тех, кто намерен серьезно работать над созданием в России политических альтернатив, то, с их точки зрения, это были не выборы, а еще один шаг на пути к государству, чей демократический фасад уже почти не прикрывает его авторитарную сущность.
Автор: Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW
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