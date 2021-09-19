Выборы в Госдуму в Берлине: протест одних и надежды других

В какой-то момент в очереди у здания посольства России в Берлине отдельные избиратели перестают стесняться в выражениях, и в ответ на хриплое скандирование в мегафон "Россия без Путина!" с тротуара бульвара Унтер-ден-Линден в адрес сторонников Навального сыпятся зычные ругательства. Но эти словесные перепалки заканчиваются так же внезапно, как и начинаются - растянувшаяся чуть ли не на 200 метров очередь двигается быстро, и те, кто ввязывается в дискуссии, рискуют потерять свое место. Да и наряд полиции, который дежурит у посольства, следит за порядком и профессионально гасит страсти. Из эмоций у всех избирателей на берлинском избирательном участке остается только искреннее удивление тому факту, что в день голосования возможна агитация в виде призывов "голосовать по-умному" - в Германии российские "дни тишины" не действуют.

Российское голосование в Берлине: очередь и мимолетные перепалки

Чтобы попасть внутрь после полудня, надо было отстоять в очереди чуть ли не полчаса. Вход в посольство - через рамку металлоискателя; при входе избирателям выдают наборы из авторучки, маски для лица и резиновых перчаток. Внутри - никаких очередей и идеальный порядок. Чтобы получить бюллетень, достаточно паспорта гражданина РФ. Сотрудница избирательной комиссии лишь спрашивает: "Вы голосуете на этих выборах первый раз?".

Политические предпочтения избирателей практически наверняка можно было угадать по их возрасту: чем моложе люди, тем выше вероятность того, что они признаются в симпатиях к Алексею Навальному и проекту "Умного голосования". И наоборот: чем старше, тем лояльнее к "Единой России".

Например, 87-летний пенсионер по имени Александр, живущий в Германии почти 30 лет, в качестве аргумента в пользу правящей в России партии привел развитие сельского хозяйства - и тут же, на одном дыхании, обругал организаторов лагеря протеста напротив посольства.

Другой немолодой мужчина, представившийся лишь как "Иваныч", после гневной тирады в адрес критиков Путина наотрез отказался разговаривать с корреспондентом DW, поскольку его слова "все равно переврут". Третий пожилой избиратель обрушился с оскорблениями в адрес Навального и Deutsche Welle одновременно. Отвечать на вопросы он также категорически отказался; его спутница заметила лишь, что надеется по итогам выборов "на все хорошее".

Избиратели из чувства долга и избиратели-туристы

Как в очереди до, так и в разговорах после голосования выясняется, что респонденты придерживаются самых разных политических взглядов - от коммунистов и сторонников "Единой России" до поклонников Навального и даже тех, кто под предлогом голосования пришел полюбоваться архитектурой - внушительным "сталинским ампиром" - посольства. Александр из Дрездена оказался в Берлине по делам. "Фуфло", - так он описывает голосование в центре Берлина. По его словам, он пришел на выборы только ради того, чтобы наконец-то побывать в здании посольства.

Очередь в посольство РФ в Берлине на выборах в Госдуму 19 сентября

С ним согласна и семья из четырех человек. "Мы хотим просто посмотреть посольство изнутри", - признаются молодые родители с двумя детьми.

"Ожиданий от выборов у нас немного, но мы считаем, что каждый гражданин обязан проголосовать", - отвечают две студентки.

"У меня никаких ожиданий, это хоть какой-то протест. Для меня важно моральное удовлетворение и понимание того, что я хоть что-то попробовал сделать", - говорит Василий, и также отказывается называть свою фамилию.

Анонимные интервью после тайного голосования

Что объединяет избирателей "Единой России" и сторонников Навального, так это желание остаться неузнанными. Ни один из двух десятков избирателей, опрошенных у посольства РФ, не согласился назвать свою фамилию, никто не был готов фотографироваться, некоторые даже просили корреспондента DW показать служебное удостоверение.

О растущем страхе среди сторонников несистемной российской оппозиции и гражданских активистов говорит и Дмитрий Баграш, инициатор протестного лагеря у посольства. По его словам, от личного участия в протестной акции, намеченной на воскресенье, отказались полтора десятка его знакомых - все они в качестве причины назвали опасения за своих родственников в России. О провокациях и оскорблениях в адрес организаторов импровизированной фотовыставки "жертв режима" у посольства говорит и активистка лагеря Юля, специально приехавшая на выходные в столицу Германии из Бонна, чтобы принять участие в акции.

Участник акции протеста перед посольством РФ в Берлине Дмитрий Баграш

А еще за два дня до этого, в пятницу, 17 сентября, полиция конфисковала в импровизированном лагере протеста плакат с надписью Putin is a killer (“Путин - убийца”) - цитатой из ТВ-интервью президента США Джо Байдена в преддверии российско-американского саммита в Женеве. В полицейском протоколе (есть в распоряжении DW) указано, что Баграш подозревается в совершении преступления по статье "оскорбление и клевета". По словам самого Баграша, полицейские ссылались на постановление прокуратуры Берлина, которое якобы стало реакцией на обращение из посольства РФ. Однако получить комментарий от прокуратуры Берлина на момент сдачи этой статьи не удалось.

Конфискованный плакат Баграш заменил: вместо однозначного ответа Байдена теперь написан вопрос журналиста: "Путин - убийца?".

Лагерь протеста: стыдно молчать

"Мне стыдно ничего не делать”, - говорит сам Дмитрий Баграш в ответ на вопрос о том, зачем он ночует у посольства РФ в Берлине и расставляет плакаты посреди бульвара. Уроженец Москвы и инженер по образованию, он перебрался в Германию еще в 1992-м. Весной этого года он уже организовывал аналогичную акцию напротив Бранденбургских ворот.

"Репрессии достигли апогея, - говорит Баграш. - И что-либо сделать в России невозможно". В качестве примера он приводит одного знакомого москвича, который в прошлом году перевел 500 евро ФБК. После этого к нему в офис нагрянули полиция и налоговая инспекция, и в неформальной частной беседе ему так сказали: "Ты спонсировал ФБК".

Почему берлинский активист Баграш считает своим долгом поддержать российских оппозиционеров? Он говорит, что его главная аудитория - немецкая общественность и прежде всего депутаты и журналисты. "Мы стоим на пороге выборов в бундестаг, по итогам которых в стране будет новое правительство. И я бы хотел повлиять на формирование политической повестки в Германии в отношении России", - говорит Баграш. Впрочем, он согласен с тем, что все то, что он говорит, для немецких политиков - не новость.

Экзит-полл в подземном переходе

Яна из Ульяновска собирает данные о проголосовавших в центре Берлина на выборах в Госдуму

На лестнице, ведущей в подземный переход и на станцию "Бранденбургские ворота", - это рядом с посольством РФ в Берлине - дежурит Яна (также отказалась разглашать свою фамилию), и в этом году она участвовала в политической образовательной программа бундестага. Она - одна из десятка волонтеров, которые опрашивают в Берлине избирателей на выходе с избирательных участков в рамках глобальной инициативы "Голосуй за рубежом!". Инициатива считает себя политически нейтральной, но в разделе "Где получить рекомендацию, за кого голосовать?" стоит ссылка на сайт "Умного голосования".

Яна родилась в Ульяновске и утверждает, что вовсе не стремилась эмигрировать в Германию, а хотела бы жить в России. Вот только сегодня ей придется полдня стоять на улице, пытаясь разговорить прохожих об их политических предпочтениях. Что ей движет? "Любовь к России и неравнодушие", - говорит Яна.

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