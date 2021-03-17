Путин - убийца? Каким президента РФ видит Джо Байден

Президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Сергей Елкин о том, как могла бы выглядеть развязка детектива, основанного на реальных событиях.
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