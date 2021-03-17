 Путин - убийца? Каким президента РФ видит Джо Байден | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Путин - убийца? Каким президента РФ видит Джо Байден

Президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Сергей Елкин о том, как могла бы выглядеть развязка детектива, основанного на реальных событиях.

Джо Байден показывает на Путина и говорит, что убийца - садовник - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    За что Михаила Горбачева любят в Германии

    Экс-президенту СССР исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравили все видные политики ФРГ. О том, почему у немцев Горбачев вызывает особые чувства, - карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin zu Auf dem Mars wird es allmählig eng.

    Политика в картинках

    Кто не рад посадке американского марсохода Perseverance на Марсе

    Зонд Perseverance совершил посадку на Марсе. Помимо США космические аппараты к этой планете отправили Китай и ОАЭ. Сергей Елкин не уверен, что эти акции были согласованы с марсианами.

  • Russland Karikatur Elkin FSB

    Политика в картинках

    Памятник Невскому или Дзержинскому на Лубянке: при чем тут Навальный?

    В Москве проведут голосование, кому установить памятник перед зданием ФСБ на Лубянке - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. От кого и от чего пытаются отвлечь россиян, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина: Илья Муромец перед камнем со стрелками и названиями вакцин

    Политика в картинках

    Какая вакцина от коронавируса лучше? Был бы выбор!

    Вакцинация против коронавируса началась в разных странах. "Спутник V", "BioNTech/Pfizer" и "Moderna" - самые известные прививки. Но пока о том, что нарисовал Сергей Елкин, можно только мечтать.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Навальный популярнее президента: фильм ФБК vs. инаугурация Байдена

    Расследование ФБК Алексея Навального о "дворце Путина" за два дня набрало более 40 млн просмотров в YouTube. Даже инаугурации Джо Байдена такая популярность не снилась, уверен Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Санкции против "Северного потока - 2": финальная битва под водой

    США впервые применят санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Они затронут судно-трубоукладчик "Фортуна". Сергей Елкин о незримой борьбе на дне Балтийского моря.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Твиттер Трампа: кто теперь поет президенту США

    Прав ли Twitter, бессрочно заблокировав аккаунт Дональда Трампа перед окончанием его президентства? Дискуссии об этом идут в соцсетях и СМИ. "Отпевание" от Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Штурм Конгресса США: есть ли там российский след?

    Штурм Капитолия в Вашингтоне, в результате которого сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, напомнил карикатуристу Сергею Елкину события из российской истории.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности

    Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Коронавирус капут! Германия готовится к жесткому локдауну

    Жесткий локдаун начнет действовать в Германии с 16 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель - сторонница решительных мер в борьбе с пандемией COVID-19. Это знает и Сергей Елкин.

  • Байден сидит на факеле статуи Свободы, а голова Трампа едва видна

    Политика в картинках

    Итоги выборов в США: Байден на высоте, а Трамп?

    Джо Байден празднует победу на выборах президента США. Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Но в истории американской демократии каждый нашел свое место, считает Сергей Елкин.

  • Эрдоган стоит, наклонившись над собором Святой Софии, на котором написано музей

    Политика в картинках

    Собор Святой Софии: как Эрдоган музей в мечеть превращал

    По инициативе президента Турции собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Взгляд Сергея Елкина на то, как Эрдоган сделал объектом спора музей, служивший символом мира между религиями.

  • Масон и рептилоид сидят за столом

    Политика в картинках

    Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке

    Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как о "Брекзите" в русских сказках рассказывать будут

    Выход Великобритании из Европейского Союза - отличный сюжет для русской сказки, считает карикатурист Сергей Елкин. Борис Джонсон - Колобок, а бабушка - Ангела Меркель?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Принц Гарри и Меган начинают новую жизнь

    Принц Гарри и его жена Меган решили сложить с себя основные королевские обязанности. Карикатурист Сергей Елкин о новых приоритетах одного из наследников британского престола.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Как Грета Тунберг на немецких поездах каталась

    Шведская экоактивистка выложила фото, где она сидит в тамбуре немецкого поезда на полу. Deutsche Bahn усомнился в том, что Грете не досталось места. Сергею Елкину это напомнило известный мультфильм.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    "Брекзит" к нам приходит, или Рождественское чудо?

    Британский парламент хочет принять законопроект о выходе страны из Евросоюза до Рождества. Карикатурист Сергей Елкин увидел в бесконечной истории "Брекзита" библейский сюжет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Российская "Сила Сибири": аперитив для Си Цзиньпина?

    Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Карикатурист Сергей Елкин о значении этого проекта для КНР.

  • Статуя Свободы схватила китайского дракона, на боку которого написано Huawei

    Политика в картинках

    США vs. Китай: Huawei преткновения

    Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 19:52

Атака Байдена против Кремля: США ввели новые санкции за Навального. DW Новости

Контекст

Байден на посту президента США хуже Трампа для Путина?

Джо Байден на этой неделе официально стал кандидатом в президенты США от демократов. Если он выиграет президентские выборы, что это будет значить для России? DW собрала мнения.  

Джо Байден и Камала Харрис: уникальный тандем в Белом доме

Джо Байдена и Камалу Харрис многие считают идеальным тандемом, несмотря на различия в биографиях и карьере. В чем особенность этого политического дуэта, и как он может повлиять на курс США - в материале DW.  

Байден и Беларусь: какой курс выберет новый президент США?

Эксперты из Atlantic Council выработали для новой американской администрации целый ряд рекомендаций о том, какую стратегию следует избрать Вашингтону в отношении режима Александра Лукашенко.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая миграционная политика Байдена: стена Трампа на границе с Мексикой пала?  

В Техасе отменили масочный режим - Джо Байден назвал решение властей штата неандертальским мышлением  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Новая Конституция Беларуси: что в ней напишут по заказу Лукашенко  

Расплата за протесты: что происходит в Беларуси с уволенными рабочими  

Суды и штрафы: как наказывают критиков Лукашенко в Брестской области  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно