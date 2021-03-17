Путин - убийца? Каким президента РФ видит Джо Байден

Политика в картинках

Памятник Невскому или Дзержинскому на Лубянке: при чем тут Навальный?

В Москве проведут голосование, кому установить памятник перед зданием ФСБ на Лубянке - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. От кого и от чего пытаются отвлечь россиян, знает Сергей Елкин.