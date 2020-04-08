 Антипутинский лагерь в центре Берлина: плакаты, песни, палатки | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 10.04.2021

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Германия

Антипутинский лагерь в центре Берлина: плакаты, песни, палатки

Гражданские активисты из России планируют месяц ночевать на тротуаре у Бранденбургских ворот, чтобы выразить протест против происходящего в России.

Deutschland Camp Protest gegen Kremlchef Putin in Berlin

Свою версию баллады "Dear Mr. President", написанной изначально группой Pink, певица из берлинского театра Volksbühne Сара Мария Зандер (Sarah Maria Sander) исполняет на двух языках - английском и русском. Лирическую часть - на английском, а припев, больше похожий на политический манифест, - на русском. 

Сара Мария Зандер

Сара Мария Зандер

"Сколько еще можно убивать и сажать? Вы же не сможете посадить целую страну. Вы сидите на троне, который мы вам никогда не давали, носите корону, которую вы себе надели сами, (...) нет совести, нет стыда, единственный ответ - насилие. Власть и жадность отравили вас, и вы травите тех, выступает против вас. Остановитесь! Мы такие же люди, как вы. И у нас есть право жить без страха".

Акция у Бранденбургских ворот

Акция у Бранденбургских ворот

Этот лирически-политический перформанс в присутствии трех десятков активистов и случайных прохожих ознаменовал открытие символического палаточного городка под девизом "Остановите путинский террор", расположенного через дорогу от Бранденбургских ворот в центре Берлина.

Палаточный лагерь в центре Берлина

"Моя семья - родом из России. Меня очень волнует то, что там происходит. Я не могу молчать, - говорит сама певица. По ее словам, живущие в Европе россияне могут помочь оппозиционно настроенным соотечественникам внутри страны - не молчать, а говорить о том, что происходит в России. - У нас, живущих в Германии, есть привилегия: мы можем говорить свободно и не бояться, что нас посадят за это в тюрьму или уволят".

Оппозиционная акция в центре Берлина

Оппозиционная акция в центре Берлина

На тротуаре перед палатками - портретная галерея тех, кого организаторы считают жертвами режима, от отравленных Верзилова, Кара-Мурзы и Навального до застреленных Эстемировой, Политковской и Немцова. На строительном заборе - плакаты с призывами отозвать лицензию у немецкого подразделения RT, остановить "Северный поток - 2" и пресечь кибератаки из России на немецких политиков.

Владимир Каминер

Владимир Каминер

Писатель Владимир Каминер, участвовавший в открытии протестного лагеря, говорит, что "соотечественники в России нуждаются в нашей помощи". "Россия - прекрасная страна, в которой живут замечательные, сердечные люди, - говорит Каминер. - То, что у них временные сложности с политическим персоналом - не их вина. Поэтому, чтобы сохранить правильное представление о России у окружающего мира, мы должны поддерживать протестное движение, тем более здесь, в Берлине".

Участники акции

Участники акции

По словам писателя, главная задача русскоязычной диаспоры заключается в том, чтобы показать немецкой общественности, что Россия - вовсе не империя зла: "Что наши соотечественники хотят жить в нормальном, демократическом обществе. И то, что у них это сейчас не получается, не значит, что это является их свободным волеизъявлением".

Месяц под открытым небом

Программа протестного лагеря рассчитана на месяц; в ней 11 секций - доклады о состоянии Навального и о положении дел в российских тюрьмах; дискуссии о протестах в Беларуси, поэтические выступления и откровения российских ЛГБТ-беженцев. И все это - под открытым небом, в шаге от здания Рейхстага, на оживленном перекрестке, где до пандемии творилось вавилонское столпотворение туристов со всего мира. Причем организаторы собираются находиться на месте круглые сутки, ночуя по двое в палатке.

Дарья Дадли

Дарья Дадли

Правозащитница Дарья Дадли, одна из координаторов лагеря, живет в Германии седьмой год. Она говорит, что конечная цель акции - повлиять на политику Германии и ЕС в отношении России. По ее словам, несмотря на митинги у посольства РФ в Берлине и отправку петиций в Евросоюз, складывается впечатление, что немецкие политики и немецкая общественность недостаточно осознают "серьезность ситуации и необходимость активных действий". Впрочем, именно в день открытия лагеря стало известно о письме депутатов из почти всех фракций бундестага Алексею Навальному.

Организаторам лагеря повезло с погодой (обещанного в первый день работы дождя не было) и с полицией (площадку для размещения трех палаток относительно быстро согласовали); повезет ли с посетителями, будет ясно через месяц - оппозиционный "микро-майдан" в центре Берлина планирует простоять до 9 мая.

Но, как сказал один из координаторов, провокации и оскорбления уже начались. 

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