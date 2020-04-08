Антипутинский лагерь в центре Берлина: плакаты, песни, палатки

Свою версию баллады "Dear Mr. President", написанной изначально группой Pink, певица из берлинского театра Volksbühne Сара Мария Зандер (Sarah Maria Sander) исполняет на двух языках - английском и русском. Лирическую часть - на английском, а припев, больше похожий на политический манифест, - на русском.
Сара Мария Зандер
"Сколько еще можно убивать и сажать? Вы же не сможете посадить целую страну. Вы сидите на троне, который мы вам никогда не давали, носите корону, которую вы себе надели сами, (...) нет совести, нет стыда, единственный ответ - насилие. Власть и жадность отравили вас, и вы травите тех, выступает против вас. Остановитесь! Мы такие же люди, как вы. И у нас есть право жить без страха".
Акция у Бранденбургских ворот
Этот лирически-политический перформанс в присутствии трех десятков активистов и случайных прохожих ознаменовал открытие символического палаточного городка под девизом "Остановите путинский террор", расположенного через дорогу от Бранденбургских ворот в центре Берлина.
Палаточный лагерь в центре Берлина
"Моя семья - родом из России. Меня очень волнует то, что там происходит. Я не могу молчать, - говорит сама певица. По ее словам, живущие в Европе россияне могут помочь оппозиционно настроенным соотечественникам внутри страны - не молчать, а говорить о том, что происходит в России. - У нас, живущих в Германии, есть привилегия: мы можем говорить свободно и не бояться, что нас посадят за это в тюрьму или уволят".
Оппозиционная акция в центре Берлина
На тротуаре перед палатками - портретная галерея тех, кого организаторы считают жертвами режима, от отравленных Верзилова, Кара-Мурзы и Навального до застреленных Эстемировой, Политковской и Немцова. На строительном заборе - плакаты с призывами отозвать лицензию у немецкого подразделения RT, остановить "Северный поток - 2" и пресечь кибератаки из России на немецких политиков.
Владимир Каминер
Писатель Владимир Каминер, участвовавший в открытии протестного лагеря, говорит, что "соотечественники в России нуждаются в нашей помощи". "Россия - прекрасная страна, в которой живут замечательные, сердечные люди, - говорит Каминер. - То, что у них временные сложности с политическим персоналом - не их вина. Поэтому, чтобы сохранить правильное представление о России у окружающего мира, мы должны поддерживать протестное движение, тем более здесь, в Берлине".
Участники акции
По словам писателя, главная задача русскоязычной диаспоры заключается в том, чтобы показать немецкой общественности, что Россия - вовсе не империя зла: "Что наши соотечественники хотят жить в нормальном, демократическом обществе. И то, что у них это сейчас не получается, не значит, что это является их свободным волеизъявлением".
Месяц под открытым небом
Программа протестного лагеря рассчитана на месяц; в ней 11 секций - доклады о состоянии Навального и о положении дел в российских тюрьмах; дискуссии о протестах в Беларуси, поэтические выступления и откровения российских ЛГБТ-беженцев. И все это - под открытым небом, в шаге от здания Рейхстага, на оживленном перекрестке, где до пандемии творилось вавилонское столпотворение туристов со всего мира. Причем организаторы собираются находиться на месте круглые сутки, ночуя по двое в палатке.
Дарья Дадли
Правозащитница Дарья Дадли, одна из координаторов лагеря, живет в Германии седьмой год. Она говорит, что конечная цель акции - повлиять на политику Германии и ЕС в отношении России. По ее словам, несмотря на митинги у посольства РФ в Берлине и отправку петиций в Евросоюз, складывается впечатление, что немецкие политики и немецкая общественность недостаточно осознают "серьезность ситуации и необходимость активных действий". Впрочем, именно в день открытия лагеря стало известно о письме депутатов из почти всех фракций бундестага Алексею Навальному.
Организаторам лагеря повезло с погодой (обещанного в первый день работы дождя не было) и с полицией (площадку для размещения трех палаток относительно быстро согласовали); повезет ли с посетителями, будет ясно через месяц - оппозиционный "микро-майдан" в центре Берлина планирует простоять до 9 мая.
Но, как сказал один из координаторов, провокации и оскорбления уже начались.
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Автор: Наталья Позднякова