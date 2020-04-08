В центре Берлина разбили протестный лагерь в поддержку Навального

Перед Бранденбургскими воротами в Берлине активисты разбили палаточный лагерь в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок во Владимирской области. Предполагается, что "лагерь демократии" будет оставаться в центре немецкой столицы на протяжении одного месяца, передает в субботу, 10 апреля, агентство dpa. Организатором акции является находящееся в процессе организации объединение Unkremlin.

Активисты требуют освобождения Навального и всех остальных политических заключенных в России. На плакатах, в частности, написаны требования "остановить путинский террор", прекратить реализацию проекта "Северный поток - 2" и "лишить лицензии телеканал RT".

По данным организаторов, в ближайшие дни в протестном лагере выступят ряд представителей российской оппозиции, в том числе журналистка и политическая активистка Ольга Романова.

Навальный голодает с 31 марта

Алексей Навальный, отбывающий реальный срок в ИК-2 в Покрове, с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам его адвоката Ольги Михайловой, у политика выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность.

Палаточный лагерь в Берлине в поддержку Алексея Навального

ЕС, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Смотрите также:

Алексей Навальный: аресты за протесты Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей 18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

Алексей Навальный: аресты за протесты Аресты Навального с 2011 по 2021 годы Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными. Автор: Марина Барановская





