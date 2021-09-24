Власти Москвы пытаются предотвратить митинг против итогов выборов в Госдуму

Российские власти пытаются предотвратить митинг против итогов выборов в Госдуму, к проведению которого 25 сентября в Москве призвала КПРФ. В пятницу, 24 сентября, сразу несколько ведомств в столице выступили с предупреждениями к гражданам и организаторам мероприятия о его незаконности и наказуемости. Так прокуратура Москвы предостерегла граждан о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 25 сентября 2021 года в публичном мероприятии на Пушкинской площади. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано", - сообщили в прокуратуре, отметив, что на данный момент шести лицам, призывающим к участию в мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В прокуратуре предупредили, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем повлекут за собой установленную законодательством ответственность.

Мэрия и полиция тоже предупреждают об ответственности

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили о незаконности акции КПРФ в связи с эпидемиологической обстановкой и предложили отказаться от ее проведения.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года в городе продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, в связи с чем, проведение митинга не было согласовано", - сказали в департаменте, добавив, что "в случае проведения указанного мероприятия, лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке".

Об ответственности за участие в несанкционированных акциях напомнила также московская полиция. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве призвали граждан не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях. В ГУ МВД добавили, что сотрудники правоохранительных органов уже привлекли 30 человек к административной ответственности за участие в незаконной акции в Москве 20 сентября.

Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта

Ранее на сайте партии КПРФ появился анонс акции протеста против итогов выборов в Госдуму, которую планируется провести на Пушкинской площади в Москве 25 сентября. В пятницу Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта, заявив, что там содержится информация "с призывами к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". После этого анонс был удален, однако на сайте партии появился призыв приходить на встречу депутатов с избирателями.

Коалиционный комитет "За отмену ДЭГ"

В четверг, 23 сентября, кандидаты в депутаты Госдумы от различных политических сил объявили о создании коалиционного комитета "За отмену ДЭГ (дистанционного электронного голосования. - Ред.)". Они заявили, что "у миллионов граждан нашей страны украли их голоса".

Заявление с требованием отмены результатов ДЭГ по Москве подписали, в числе прочих, кандидат от партии "Яблоко" правозащитница Марина Литвинович, доцент МГУ Михаил Лобанов, баллотировавшийся от КПРФ, глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин и самовыдвиженец Роман Юнеман, который не был допущен до выборов.

Литвинович и Лобанов сообщали, что 23 сентября к ним приходили полицейские, чтобы вручить им предупреждения прокуратуры о незаконности проведения несогласованных акций. Литвинович в этой связи написала, что 25 сентября КПРФ планирует провести в крупнейших городах страны встречи с избирателями против фальсификаций на выборах. Встреча с избирателями и митинг это две большие разницы, добавила она.

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