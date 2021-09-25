Несколько активистов задержали после протестной акции в Москве

После протестной акции против результатов выборов, организованной на Пушкинской площади в Москве Коммунистической партией РФ в субботу, 25 сентября, несколько десятков человек направились Красной площади и зданию Госдумы. Как сообщил корреспондент телеканала "Дождь", протестующие скандировали "Путин - вор", "ФСБ - позор России" и "Свободу политзаключенным".
На подходе к Красной площади полиция задержала одного активиста. Всего же, по данным правозащитного портала ОВД-инфо, в связи с акцией КПРФ 25 сентября были задержаны как минимум 5 активистов. Кроме того, Симоновский суд Москвы арестовал на десять суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, признав его виновным в организации акции. За призывы к участию в ней Солнцевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Антона Лысенко.
КПРФ призывает отменить результаты электронного голосования по Москве, которые, по мнению представителей партии, были сфальсифицированы. После акции 25 сентября, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что аналогичное мероприятие запланировано на следующую субботу, 2 октября.
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Автор: Сергей Елкин