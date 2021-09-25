В Москве прошла акция КПРФ против результатов выборов

В Москве в субботу, 25 сентября, прошла акция КПРФ против результатов выборов. Как сообщает корреспондент DW, на несогласованное со столичной мэрией мероприятие, проходившее в форме встречи граждан с депутатами от компартии, пришло около тысячи человек. Полиция заявила о порядка 400 участниках.
"Мы должны были собраться и отпраздновать победу коммунистов на выборах в Госдуму. Но вместо того чтобы праздновать, мы вынуждены протестовать. Нашу победу умыкнули с помощью электронного голосования", - заявил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.
Официально встреча продлилась меньше часа. Представители Компартии заявили, что не признают итоги выборов, назвали проведенное электронное голосование "угрозой национальной безопасности" и обвинили власти в "надругательстве над волеизъявлением народа".
Удальцов арестован за организацию митинга
Одновременно с проведением несогласованной протестной акции Симоновский суд Москвы признал виновным в ее организации координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, арестовав его на десять суток. Удальцов заявил о намерении обжаловать решение суда.
Итоги выборов в Госдуму
Согласно официально утвержденным результатам победу на выборах в Госдуму одержала партия "Единая Россия", которая с учетом одномандатных округов получает 324 депутатских кресла в новом составе российского парламента. У КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" получила - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. Кроме того, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов достались кандидатам-самовыдвиженцам.
Руководство КПРФ не будет заявлять о непризнании итогов выборов в целом, оспаривая только результаты электронного голосования, рассказал источник в партии интернет-порталу "Медуза".
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Электронное голосование в Москве, или Госуслуги от Памфиловой
Результаты электронного голосования в Москве стали, пожалуй, главной интригой осенних выборов-2021 в России. Их публикация постоянно откладывалась. Что не так сделала глава ЦИК Элла Памфилова, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Электронное голосование? Даешь новый дизайн бюллетеня!
Выборы в Госдуму и местные органы власти проходят в РФ. Без кандидатов от несистемной оппозиции, зато - и в электронном виде тоже. Сергей Елкин со своим вариантом бюллетеня на этот случай.
-
Российская политика в карикатурах
Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно?
Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в России: где придумали "Умное голосование"
Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.
-
Российская политика в карикатурах
Школьник поправил Путина: что из этого вышло
Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз
В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость?
На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит
Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму: почему сняли Шлосберга
Российские власти не дали политику Льву Шлосбергу баллотироваться на выборах в Госдуму. Сергей Елкин уверен, помощники Кремля не остановятся, пока не будут сняты все кандидаты от оппозиции.
-
Российская политика в карикатурах
Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика
В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!
Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.
-
Российская политика в карикатурах
История России под надзором Путина и Мединского: как это будет
Президент Владимир Путин создал комиссию по историческому просвещению. Ее возглавил экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. Сергей Елкин о том, как это повлияет на историю России.
-
Российская политика в карикатурах
Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо?
В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Единый народ русских и украинцев? Для Путина - картина маслом
Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Карикатурист Сергей Елкин уверен: в президенте РФ прекрасно уживаются историк и художник.
-
Российская политика в карикатурах
Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?
"США и их союзники" лидируют в списке угроз, о которых говорится в Стратегии национальной безопасности РФ. В июле документ утвердил президент Путин. Сергей Елкин о причинах принятия решения.
-
Российская политика в карикатурах
Как французское шампанское в России стало игристым вином
Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.
-
Российская политика в карикатурах
Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал
Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.
-
Российская политика в карикатурах
"Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества
Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.
-
Российская политика в карикатурах
Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!
Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?
Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.
Автор: Сергей Елкин