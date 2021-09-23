Члены избиркомов требуют отмены результатов ДЭГ в Москве

Члены московских избиркомов и наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. В открытом письме от 22 сентября, направленном руководителю общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексею Венедиктову, подчеркивается, что система электронного голосования "является инструментом фальсификаций".

В числе прочего авторы обращения пояснили, что в среднем на участках в Москве за правящую партию "Единая Россия" проголосовали 30,17% избирателей, а за КПРФ 30%. Между тем по результатам ДЭГ "Единая Россия" получила 44,77%, а КПРФ - 15,53%. "Тем самым разрыв в 0,17%, который мы в среднем фиксировали на участках, превратился в разрыв почти в 30,00%. Также в 8 из 15 одномандатных округов в результате ДЭГ поменялись кандидаты-победители", - говорится в послании.

Члены избиркомов сообщают, что на участки приходили люди, которые "с удивлением обнаруживали, что зарегистрированы в ДЭГ, тогда как они этого не делали". Членам комиссий, которые были на участке электронного голосования, дали всего 30 минут, чтобы посмотреть список зарегистрированных в ДЭГ избирателей. "За 30 минут невозможно проверить данные 2 миллионов избирателей, проголосовавших в Москве электронно", - подчеркивается в документе.

Нарушение принципа беспристрастности

В обращении также отмечается, что доступ к серверу, где хранились данные избирателей, и ключ к электронному голосованию был предоставлен лишь сотрудникам органов исполнительной власти, что, по словам авторов послания, "является грубым нарушением принципа беспристрастности при проведении выборов".

Результаты голосования не публиковались в течение 12 часов после завершения выборов, при этом после 20:00 19 сентября у наблюдателей не было доступа к системе. "Никто не знает и не может проверить, что происходило следующие 12 часов до публикации результатов", - констатируется в обращении. Открытое письмо Венедиктову подписали более уже более 750 человек.

Коалиционный комитет "За отмену ДЭГ"

В четверг, 23 сентября, кандидаты в депутаты Госдумы от различных политических сил объявили о создании коалиционного комитета "За отмену ДЭГ". Они заявили, что "у миллионов граждан нашей страны украли их голоса".

Заявление с требованием отмены результатов ДЭГ по Москве подписали, в числе прочих, кандидат от партии "Яблоко" правозащитница Марина Литвинович, доцент МГУ Михаил Лобанов, баллотировавшийся от КПРФ, глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин и самовыдвиженец Роман Юнеман, который не был допущен до выборов.

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