В России создается единый реестр физлиц, связанных с "иноагентами"

В России будет создан единый реестр физических лиц, объявленных "иностранными агентами", "СМИ - "иностранными агентами", а также связанных с "иностранными агентами". Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки к так называемому "закону Димы Яковлева", запретившему усыновление российских детей иностранцами в ответ на антикоррупционные санкции, сообщили в среду, 9 марта, российские СМИ со ссылкой на базу данных Госдумы.

В реестр будут заноситься сотрудники и члены организаций, объявленных "иноагентами", учредители, руководители и сотрудники иностранных СМИ-"иноагентов", а также некоммерческих организаций и общественных объединений, выполняющих функции "иноагентов".

В список также попадут люди, которые, по мнению российских властей, ведут политическую деятельность и получали деньги или имущественную помощь от "иностранных агентов".

Около 400 "иноагентов" в России

Вести реестр будет поручено министерству юстиции РФ. В настоящее время ведомство не ведет каких-либо реестров физических лиц, аффилированных с "иноагентами".

В России "иноагентами" признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, признанные "СМИ-иностранными агентами", включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом.

Минюст РФ также должен вести отдельный реестр физических лиц - "иностранных агентов", но в настоящее время данных о лицах с таким статусом нет.

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