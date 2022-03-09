 В России создается единый реестр физлиц, связанных с ″иноагентами″ | Новости из Германии о России | DW | 09.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В России создается единый реестр физлиц, связанных с "иноагентами"

В реестр будут заноситься лица, объявленные "иноагентами", и те, кто связан с ними. В настоящее время Минюст не ведет реестров физлиц, аффилированных с "иноагентами".

Надпись, приколотая к спине мужчины Иностранный агент

В России будет создан единый реестр физических лиц, объявленных "иностранными агентами", "СМИ - "иностранными агентами", а также связанных с "иностранными агентами". Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки к так называемому "закону Димы Яковлева", запретившему усыновление российских детей иностранцами в ответ на антикоррупционные санкции, сообщили в среду, 9 марта, российские СМИ со ссылкой на базу данных Госдумы. 

В реестр будут заноситься сотрудники и члены организаций, объявленных "иноагентами", учредители, руководители и сотрудники иностранных СМИ-"иноагентов", а также некоммерческих организаций и общественных объединений, выполняющих функции "иноагентов".

В список также попадут люди, которые, по мнению российских властей, ведут политическую деятельность и получали деньги или имущественную помощь от "иностранных агентов".

Около 400 "иноагентов" в России

Вести реестр будет поручено министерству юстиции РФ. В настоящее время ведомство не ведет каких-либо реестров физических лиц, аффилированных с "иноагентами".

В России "иноагентами" признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, признанные "СМИ-иностранными агентами", включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом.

Минюст РФ также должен вести отдельный реестр физических лиц - "иностранных агентов", но в настоящее время данных о лицах с таким статусом нет.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Катастрофа для правозащитников: ликвидация "Мемориала" вызвала шок на Западе. DW Новости (28.12.21)  

Новая атака на гражданское общество: Роскомнадзор заблокировал "ОВД-Инфо". DW Новости (27.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Uniper списывает "Северный поток - 2" и хочет продать в России "Юнипро"  

BBC возобновляет вещание из России  

Временная защита ЕС для беженцев из Украины: что нужно знать  