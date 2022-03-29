Правительство ФРГ осудило внесение DW в реестр "иноагентов" в России

Правительство ФРГ резко раскритиковало решение министерства юстиции России включить германскую медиакомпанию Deutsche Welle (DW) в реестр так называемых "СМИ - "иностранных агентов". "Федеральное правительство самым решительным образом осуждает включение DW в этот реестр. Российское правительство со всей мощью продолжает открытое наступление на свободу слова и печати в России, это подтверждают многочисленные блокировки критически настроенных интернет-СМИ в России в последние недели", - заявил на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 28 марта, представитель правительства ФРГ.

"Здесь имеет место очередная попытка российского правительства помешать всеми репрессивными способами независимому освещению жестокой агрессивной войны России в Украине. Федеральное правительство вновь подтверждает солидарность с многими критично настроенными СМИ в России и за ее пределами, которые не готовы безоговорочно мириться с кампаниями дезинформации, организуемыми российским руководством", - подчеркнул представитель Берлина.

Ранее включение DW в реестр "СМИ - "иноагентов" резко раскритиковал генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg). Он заявил об "очередном шаге в наступлении на свободу прессы и новой попытке отрезать население России от свободной информации".

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