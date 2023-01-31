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Пророссийская акция в Берлине Фото: Vladimir Esipov/DW
ПолитикаГермания

Прокремлевские активисты из ФРГ передали армии РФ 500 евро

Сергей Гуща
1 ч. назад

На эти деньги были куплены средства связи для воюющей в Донбассе дивизии РФ, что запрещено санкциями ЕС, выяснило Reuters. Колбасникова и Шлунд участвуют в организации прокремлевских шествий и автопробегов в ФРГ.

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Живущие в Германии пророссийские активисты Елена Колбасникова и Максим Шлунд пожертвовали российским военным 500 евро, на которые были закуплены рации, наушники и телефоны, сообщило в понедельник, 30 января, агентство Reuters.  "Мы перечислили 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии РФ на покупку раций, наушников и радиотелефонов. Мы говорили с ними в Донецке. Их отправили на передовую. Мой муж служил с одним из этих ребят", - написала Колбасникова в октябре 2022 года в одном из чатов в мессенджере WhatsApp, пишут журналисты.

Колбасникова и Шлунд передали деньги российскому офицеру Дмитрию Ткачеву в Ростове-на-Дону по пути из Донбасса. Об этом на запрос Reuters сообщил Ткачев, сказав также, что он служит в 42-й дивизии и отвечает за связь. По словам Ткачева, по просьбе командира он использовал деньги на покупку коммуникационных приборов и передал их в часть, которую отправили на передовую на востоке Украины. Министерство обороны РФ, как и Шлунд и Колбасникова, отказались от комментариев агентству.

"Фан-клуб" Путина в Германии

Постановление Евросоюза от 25 февраля 2022 года запрещает поставку или финансирование приобретения для российской армии ряда товаров, среди которых значатся и "приборы связи". За нарушение санкций в Германии предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В ведомстве по защите конституции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия агентству сообщили, что живущие в этом регионе Максим Шлунд и Елена Колбасникова вместе с единомышленниками пытаются продвигать в Германии официальный взгляд Кремля на войну в Украине. Предоставить подробную информацию о них ведомство отказалось, сославшись на закон о защите личных данных. Дать комментарий Reuters отказались также МВД Германии, таможенная служба, министерства юстиции и экономики ФРГ.

Колбасникова и Шлунд активно участвуют в организации в Германии массовых пророссийских шествий, автопробегов и встреч.  На одной из таких встреч в Дюссельдорфе зал был украшен флагами с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова. В декабре прошлого года они ездили на форум в Москву, и эту поездку, по словам Колбасниковой, оплатил "Русский дом" в Берлине, организация в составе Россотрудничества - российского госагентства, которое с июля находится под санкциями Евросоюза за распространение идей "исторического ревизионизма" и поддержку политики по "подрыву суверенитета и независимости Украины".

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Exclusive: Pro-Kremlin activists in Germany gave money for Russian army gear

www.reuters.com
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