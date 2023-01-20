Прокуратура начала проверку "Русского дома" в Берлине

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении Российского дома науки и культуры (Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur) в столице Германии. Деятельность организации проверят на предмет возможного нарушения закона о внешнеэкономической деятельности, сообщило в пятницу, 20 января, агентство dpa со ссылкой на представителя ведомства Себастьяна Бюхнера (Sebastian Büchner).

Речь идет о санкциях ЕС против России из-за ее военного вторжения в Украину. Российское Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), которое управляет "Русским домом", входит в санкционные списки Евросоюза. Как ранее отмечал немецкий правовой портал LTO, "Русский дом" как ресурс Россотрудничества не имеет права получать доходы в ФРГ, например, от продажи билетов на мероприятия или сдачи помещений в аренду.

Жалобу подал экс-депутат бундестага от партии "зеленых"

Заявление, на основании которого было инициировано расследование, подал бывший депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Фолькер Бек (Volker Beck). По его словам, невозможно представить, что в Германии ведут кремлевскую пропаганду, в то время как в Украине каждый день гибнут люди.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, официальных уведомлений о прокурорской проверке "Русского дома" ведомство не получало.

"Русский дом" на улице Фридрихштрассе в Берлине был основан в 1980-х годах как советский научный и культурный центр. Сегодня там, среди прочего, проводятся культурные мероприятия и языковые курсы. Украинские активисты в ФРГ уже давно протестуют против того, что "Русский дом" остается открытым, несмотря на агрессивную войну России против Украины.

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