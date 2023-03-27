В Германии прошел обыск у пророссийской активистки

Обыск в квартире Елены Колбасниковой связан с подозрениями в поддержке армии РФ в Донбассе, использовании символа Z и распространении призыва вступать в ЧВК "Вагнер". Женщину уже ждет суд по иному обвинению.

Обыск в доме пророссийской активистки Елены Колбасниковой, которую власти Германии обвиняют пропаганде войны из-за публичного одобрения агрессии России против Украины прошел в понедельник, 27 марта. Об этом сообщил адвокат Колбасниковой в Twitter. Информацию подтвердили в прокуратуре Кельна.

Женщину подозревают в том, что она собирала в Германии деньги и вещи для поддержки российской армии в Донбассе, указали в кельнской прокуратуре в ответ на запрос онлайн-издания t-online . По данным следователей, осенью 2022 года Колбасникова вместе с мужем побывала в Донбассе и передала российским военным, осуществляющим вторжение в Украину, утепленные палатки. Тем самым Колбасникова могла нарушить положения параграфа 18 Закона о внешэкономической деятельности, устанавливающего запрет, в частности, на вывоз и передачу товаров, подпадающих под санкции ЕС.

Колбасникова подозревается также в одобрении преступлений. По данным прокуратуры, она использует в Telegram запрещенный в Германии символ Z, который обозначает поддержку вторжения РФ в Украину. Кроме того, она распространяла в одном из модерируемых ею чатов призыв вступить в ряды ЧВК "Вагнер", установили следователи.

В ходе обыска в квартире женщины 27 марта были конфискованы ноутбуки, документы и другие вещи, которые могут подтвердить причастность Колбасниковой к вышеупомянутым правонарушениям.

Колбасникову уже ждет суд по другому делу

Весной 2022 года уроженка украинского Днепра Елена Колбасникова стала одним из организаторов пророссийского автопробега. В сентябре 2022 года она также организовала в центре Кельна демонстрацию "Против войны и поставок вооружений Украине".

Колбасникову уже ожидает один суд. В прокуратуре Кельна отметили, что нынешний обыск в доме Колбасниковой - это отдельный процесс, не связанный с предстоящим судом. Пророссийскую активистку будут судить по обвинению в пропаганде войны из-за публичного одобрения российской агрессии против Украины в ходе пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года, рассказал DW представитель кельнского суда. Заседание назначено на 6 июня.

Прокуратура считает, что Колбасникова совершила преступление, поскольку заявила на том митинге: "Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине". По версии следствия, обвиняемая одобрила ведение агрессивной войны словами, которые могут нарушить общественный порядок. Сама Елена Колбасникова утверждает, что стала жертвой "борьбы за мир и правду".

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