Трагедия на Каховской ГЭС: удар по культурным ценностям

Десятки тысяч человек непосредственно пострадали от наводнения после прорыва Каховской плотины на юге Украины, а нефтепродукты и другие опасные вещества могут нанести серьезный ущерб природе и животным пострадавшего региона. В очередной раз разрушение, которое многие наблюдатели называют военным преступлением (Европейский парламент в четврерг, 15 июня, осудил "теракт на Каховской ГЭС"), ставит под угрозу и культурные ценности и, следовательно, историю Украины.

Церкви, памятники и музеи оказались под водой в районе Херсонщины, археологические памятники скифов, греческое поселение 400-х годов до н. э. были повреждены или безвозвратно уничтожены.

"Ущерб затрагивает культурно-исторические объекты разных веков", - уточняет в интервью DW Килиан Хек (Kilian Heck), искусствовед из Университета Грайфсвальда. Он выступил инициатором встреч немецких учреждений культуры с украинскими коллегами, первая из которых состоялась уже в начале марта 2022 года, неделю спустя после вторжения России. Из онлайн-встреч образовалась частная инициатива "Ukraine Art Aid Center" (немецкое название - "Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine"). Одноименная инициатива существует и на правительственном уровне, но это два разных проекта.

По его словам, "Украина является одним из первых мест в мире, где были обнаружены археологические памятники". Кроме того, пострадавший от наводнения регион на юге Украины, начиная с 16-го века являлся центром казачьей культуры и приобрел символическое значение для независимости страны.

Пока масштабы ущерба оценить сложно

В настоящее время невозможно оценить масштабы ущерба, информации пока достаточно мало. Большая часть затопленного региона оккупирована российскими войсками, а линия фронта проходит по Днепру.

Помимо археологических памятников, по официальной украинской информации, затоплены Музей-усадьба писателя Остапа Вишни в селе Крынки, который в 2020 году был полностью отреставрирован, и Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

В затопленном городе Олешки водой поврежден дом-музей украинской художницы Полины Райко. Она начала заниматься живописью только в 69 лет и расписала стены дома фресками. Здание является частью официального культурного наследия Украины. Сама разрушенная плотина тоже считается архитектурно значимым памятником культуры.

Культурный заповедник "Бельск" в окрестностях поселка Котельева Фото: Photoshot/picture alliance

"Масштаб проблем до сих пор неизвестен", - говорит Килиан Хек. Немецкие искусствоведы и музейные эксперты помогают организовывать доставку в Украину упаковочных материалов, генераторов и сушилок для защиты и спасения произведений искусства.

"Во время войны работа по спасению объектов культуры приобрела определенную рутину, - замечает Килиан Хек, - упаковка, хранение в подвалах или эвакуация". Наводнение представляет собой проблему совершенно нового масштаба. "Вряд ли есть какие-либо средства адекватного реагирования с точки зрения сохранения объектов культуры. Это новая форма разрушения культурных ценностей", - подчеркивает немецкий искусствовед.

Город Олешки, на левом берегу Днепра, затопило после прорыва плотины Фото: AP Photo/picture alliance

Во время онлайн-совещаний немецкие искусствоведы обмениваются идеями с коллегами из Украины. Коллеги из районов затопления недавно сообщали о плавающих в воде телах, вымытых водными массами из кладбищ. В воде плавают и туши животных. Все это усиливает опасения по поводу возможных эпидемий. "Самое главное на данный момент - установка специальных фильтров для воды", - подчеркивает Килиан Хек.

Украинские власти призвали Международный уголовный суд в Гааге расследовать разрушение плотины. В водохранилище находилось около 18 миллиардов кубометров воды. Власти Херсонской области сообщили, что в результате разрушения плотины было затоплено 600 квадратных километров территории - площадь, почти вдвое превышающую размеры Мюнхена.

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