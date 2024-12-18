Экоцид: экологические последствия войны РФ против Украины
Война в Украине ведет не только к огромным человеческим потерям, но и к катастрофическим экологическим последствиям. Ущерб для экологии Украины от военных действий трудно оценить. На его устранение потребуются годы.
Последствия войны для экологии
Развязанная Россией в 2022 году война в Украине наносит стране как краткосрочный, так и долгосрочный экологический ущерб. Количество техногенных аварий из-за российского вторжения столь велико, что международное сообщество и правительство Украины говорят о них как об экоциде.
Экологическая катастрофа в Черном море
15 декабря в Керченском проливе у побережья аннексированного РФ Крыма потерпели крушение два танкера "Волгонефть", предназначенные для перевозки нефтепродуктов по рекам. Одно судно расколось на две части и затонуло, второе - село на мель. По данным Greenpeace, если нефтепродукты из танкеров - а это около 8 тыс. тонн - выльются, это станет одной из крупнейших техногенных катастроф в Черном море.
Самая заминированная страна
Из-за военных действий нанесен ущерб трети украинских лесов и 20 процентам природоохранных территорий. Около 150 тыс. кв. км остаются заминированными. Популяции эндемичных видов растений и животных понесли значительные потери, мигрирующие виды птиц оказались лишены привычных маршрутов и мест гнездования, разрушены результаты многолетних проектов по восстановлению биоразнообразия.
Риск ядерной катастрофы
Несколько стратегических объектов Украины из-за боев оказались под угрозой, что увеличивает риск ядерной катастрофы. Например, бои идут в непосредственной близости от оккупированной РФ Запорожской АЭС - пятой в мире по мощности и крупнейшей в Европе. Есть угроза и для Харьковского физико-технического института, в котором расположена экспериментальная установка с топливными ядерными элементами.
Заводы и фабрики превращаются в поле боя
Бои в зоне высокой концентрации тяжелой промышленности приводят к техногенным авариям, утечкам токсичных отходов и топлива, негативный эффект от которых локализовать невозможно: ветры, реки, грунтовые воды разносят вредные вещества, выделяемые при взрыве, на значительные расстояния, поэтому экологические последствия войны непосредственно могут затронуть и соседние с Украиной страны.
Разрушение плотины Каховской ГЭС
6 июня 2023 года произошло разрушение плотины Каховской ГЭС. Наиболее вероятной причиной стал взрыв внутри станции, которая находится под контролем военных РФ. Последовавшее наводнение затронуло более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Исчезновение Каховского водохранилища вызвало серьезные проблемы с водоснабжением, орошением, а также нанесло ощутимый ущерб флоре и фауне.
Угроза мировому климату
Только за 18 месяцев активной фазы боевых действий в Украине, начиная с 24 февраля, выбросы парниковых газов составили 150 млн тонн. По данным украинской стороны, этому способствуют, в частности, взрывы всех уровней мощности, попадания в легковоспламеняющиеся объекты, такие как склады и нефтебазы, поджог лесов и сельскохозяйственных угодий.
На восстановление экологии потребуется 15 лет
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Хельсинки в октябре 2024 года, заявил, что правоохранительные органы зафиксировали с начала войны 6 тыс. экопреступлений России. Чтобы оценить весь причиненный ущерб, требуется полное прекращение боев. По предварительным оценкам ученых, на восстановление экологии Украины нужно не меньше 15 лет, но часть нанесенного урона необратима.