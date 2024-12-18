15 декабря в Керченском проливе у побережья аннексированного РФ Крыма потерпели крушение два танкера "Волгонефть", предназначенные для перевозки нефтепродуктов по рекам. Одно судно расколось на две части и затонуло, второе - село на мель. По данным Greenpeace, если нефтепродукты из танкеров - а это около 8 тыс. тонн - выльются, это станет одной из крупнейших техногенных катастроф в Черном море.