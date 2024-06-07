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Каховское водохранилище после катастрофы: вода есть не везде

Лилия Ржеутская
7 июня 2024 г.

Через год после прорыва плотины Каховской ГЭС Каховское водохранилище снова наполнено водой, но есть участки, где вместо воды сейчас лес. Ученые рассуждают, как можно будет использовать водохранилище в дальнейшем.

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Обмелевшее Каховское водохранилище
Обмелевшее Каховское водохранилище Фото: Volodymyr Osadchy

После разрушения Каховской ГЭС и прорыва плотины, Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 квадратных километров, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей по объему воды и площади, которая на тот момент составила 193 квадратных километра, то есть всего девять процентов от начальной площади водохранилища.

Однако через год ситуация изменилась. Каховское водохранилище не только не пересохло, но и начало стремительно наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, на сегодняшний день водой покрыто до 40 процентов бывшей акватории водохранилища, объем воды вырос примерно вчетверо.

В октябре 2023 года площадь Каховского водохранилища составляла лищь 193 квадратных километра. На остальной территории водоем пересох
В октябре 2023 года площадь Каховского водохранилища составляла лищь 193 квадратных километра. На остальной территории водоем пересох Фото: Volodymyr Osadchy

"По спутниковым снимкам видно, что с февраля этого года начала стремительно появляться вода. Особенно процесс интенсифицировался в марте. Это связано с сезонностью, когда выпадает высокое количество осадков, тает снег и были сбросы воды из других водохранилищ выше по каскаду Днепра. Хотя, конечно, объемы не те, что были до подрыва ГЭС, и глубины не те, но вода в водохранилище есть", - рассказал DW заведующий лабораторией геоинформационных систем Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.

Вода в Каховское водохранилище будет возвращаться 

Впрочем, по его словам, летом, когда установится жара, уровень воды в водохранилище будет падать из-за испарения, значительная его часть будет опять осушаться. Такая цикличность будет повторяться каждый год, поэтому дальнейшее использование водохранилища нужно планировать исходя из этого. Вместе с тем есть отдельные части водохранилища, которые не заполняются даже при сезонном поднятии уровня воды. На таких участках уже наблюдается облесение, где деревья достигли более трех метров в высоту.

Когда-то здесь была вода. Сейчас на этом участке Каховского водохранилища растет лес
Когда-то здесь была вода. Сейчас на этом участке Каховского водохранилища растет лес Фото: Volodymyr Osadchy

По мнению ученого, если война затянется и статус-кво Каховского водохранилища не изменится, то около пяти процентов площади водоема в отсутствие активных боевых действий можно будет рекультивировать и использовать в сельском хозяйстве. "Где-то пятая часть водохранилища точно будет зарастать лесом и почти никогда не будет подтапливаться. А более 50 процентов площади водоема будут регулярно, в определенные периоды, подтапливаться водой. И для каких-то новых целей - сельского хозяйства или восстановления природных систем - его нельзя будет использовать", - отмечает Сергей Гапон.

Ученые рассуждают, что делать с Каховским водохранилищем

Ученые НАН Украины уже разрабатывают несколько вариантов дальнейшего использования Каховского водохранилища, исходя из экономических и социальных нужд. Одно из условий - это сохранение культурного наследия, которое исследователи открывают на дне водоема после катастрофы.

"Один из вариантов - оставить все, как было сто лет назад, не восстанавливать плотину и ГЭС, как некоторые предлагают. Но расчеты показывают, что воды будет слишком мало, чтобы можно было эффективно внедрять современное сельское хозяйство с глубокой переработкой зерна и продавать готовый продукт. А именно этого хотят люди, которые живут на тех территориях и остались без работы после подрыва Каховской ГЭС", - сказал директор украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Владимир Осадчий.

Обмелевшее Каховское водохранилище
После разрушения Каховской ГЭС Каховское водохранилище обмелело. Вот так оно выглядело в Запорожской области в октябре 2023 года Фото: Volodymyr Osadchy

Еще один из рассматриваемых вариантов - сделать дамбу на реке Конка, которая является левым притоком Днепра, чтобы оставить 500 квадратных километров естественного формирования ландшафта, которым он был до построения Каховской ГЭС и плотины. Однако этот вариант имеет свои минусы, отмечает Осадчий. "Там - глобальные изменения климата. Вода реки Конка очень соленая. Содержимое соли - три грамма на литр воды, поэтому она не пригодна для питьевого водоснабжения и полива. А почвы, соответственно, из-за засухи непригодны для использования", - заключает ученый.

Третий вариант, который рассматривают ученые, - восстановить Каховскую ГЭС и плотину после окончания войны и полностью заполнить водохранилище днепровской водой. По мнению Владимира Осадчего, это наиболее приемлемый вариант для того, чтобы южный регион мог развиваться, учитывая доступ людей к питьевой воде и возможности мелиорации.

Питьевая вода - критический вопрос для юга Украины

Пока вопрос с питьевой водой удалось решить лишь частично - и то только на подконтрольной Украине территории. По словам Сергея Гапона, спутниковые снимки показывают, что Северокрымский канал, питавшийся из Каховского водохранилища, полностью пересох, поэтому население Крыма осталось без воды, а аграрии Херсонской области - без орошения. Каховский канал, который питал пресной водой Приазовье в Херсонской и Запорожской областях, пересох частично. "Часть Каховского канала наполнена водой, однако пить эту воду опасно. Из-за застойных процессов, когда нет протока, могут развиваться инфекционные болезни. Больше всего недостаток воды испытывают люди на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", - констатирует Гапон. Он отмечает, что люди на оккупированных территориях в южных областях и Крыму зависят от осадков, которых там и так мало.

Находящиеся под оккупацией РФ жители левобережной части Херсонской области на условиях анонимности рассказали DW, что оккупационные власти еще в мае ограничили людей в потреблении питьевой воды с Каховского канала, введя жесткие графики и лимиты. Люди вынуждены расконсервировать или пробивать скважины в поисках питьевой воды, однако водные горизонты с питьевой водой там очень засолены.

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