Каховское водохранилище после катастрофы: вода есть не везде

Через год после прорыва плотины Каховской ГЭС Каховское водохранилище снова наполнено водой, но есть участки, где вместо воды сейчас лес. Ученые рассуждают, как можно будет использовать водохранилище в дальнейшем.

После разрушения Каховской ГЭС и прорыва плотины, Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 квадратных километров, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей по объему воды и площади, которая на тот момент составила 193 квадратных километра, то есть всего девять процентов от начальной площади водохранилища.

Однако через год ситуация изменилась. Каховское водохранилище не только не пересохло, но и начало стремительно наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, на сегодняшний день водой покрыто до 40 процентов бывшей акватории водохранилища, объем воды вырос примерно вчетверо.

В октябре 2023 года площадь Каховского водохранилища составляла лищь 193 квадратных километра. На остальной территории водоем пересох Фото: Volodymyr Osadchy

"По спутниковым снимкам видно, что с февраля этого года начала стремительно появляться вода. Особенно процесс интенсифицировался в марте. Это связано с сезонностью, когда выпадает высокое количество осадков, тает снег и были сбросы воды из других водохранилищ выше по каскаду Днепра. Хотя, конечно, объемы не те, что были до подрыва ГЭС, и глубины не те, но вода в водохранилище есть", - рассказал DW заведующий лабораторией геоинформационных систем Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.

Вода в Каховское водохранилище будет возвращаться

Впрочем, по его словам, летом, когда установится жара, уровень воды в водохранилище будет падать из-за испарения, значительная его часть будет опять осушаться. Такая цикличность будет повторяться каждый год, поэтому дальнейшее использование водохранилища нужно планировать исходя из этого. Вместе с тем есть отдельные части водохранилища, которые не заполняются даже при сезонном поднятии уровня воды. На таких участках уже наблюдается облесение, где деревья достигли более трех метров в высоту.

Когда-то здесь была вода. Сейчас на этом участке Каховского водохранилища растет лес Фото: Volodymyr Osadchy

По мнению ученого, если война затянется и статус-кво Каховского водохранилища не изменится, то около пяти процентов площади водоема в отсутствие активных боевых действий можно будет рекультивировать и использовать в сельском хозяйстве. "Где-то пятая часть водохранилища точно будет зарастать лесом и почти никогда не будет подтапливаться. А более 50 процентов площади водоема будут регулярно, в определенные периоды, подтапливаться водой. И для каких-то новых целей - сельского хозяйства или восстановления природных систем - его нельзя будет использовать", - отмечает Сергей Гапон.

Ученые рассуждают, что делать с Каховским водохранилищем

Ученые НАН Украины уже разрабатывают несколько вариантов дальнейшего использования Каховского водохранилища, исходя из экономических и социальных нужд. Одно из условий - это сохранение культурного наследия, которое исследователи открывают на дне водоема после катастрофы.

"Один из вариантов - оставить все, как было сто лет назад, не восстанавливать плотину и ГЭС, как некоторые предлагают. Но расчеты показывают, что воды будет слишком мало, чтобы можно было эффективно внедрять современное сельское хозяйство с глубокой переработкой зерна и продавать готовый продукт. А именно этого хотят люди, которые живут на тех территориях и остались без работы после подрыва Каховской ГЭС", - сказал директор украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Владимир Осадчий.

После разрушения Каховской ГЭС Каховское водохранилище обмелело. Вот так оно выглядело в Запорожской области в октябре 2023 года Фото: Volodymyr Osadchy

Еще один из рассматриваемых вариантов - сделать дамбу на реке Конка, которая является левым притоком Днепра, чтобы оставить 500 квадратных километров естественного формирования ландшафта, которым он был до построения Каховской ГЭС и плотины. Однако этот вариант имеет свои минусы, отмечает Осадчий. "Там - глобальные изменения климата. Вода реки Конка очень соленая. Содержимое соли - три грамма на литр воды, поэтому она не пригодна для питьевого водоснабжения и полива. А почвы, соответственно, из-за засухи непригодны для использования", - заключает ученый.

Третий вариант, который рассматривают ученые, - восстановить Каховскую ГЭС и плотину после окончания войны и полностью заполнить водохранилище днепровской водой. По мнению Владимира Осадчего, это наиболее приемлемый вариант для того, чтобы южный регион мог развиваться, учитывая доступ людей к питьевой воде и возможности мелиорации.

Питьевая вода - критический вопрос для юга Украины

Пока вопрос с питьевой водой удалось решить лишь частично - и то только на подконтрольной Украине территории. По словам Сергея Гапона, спутниковые снимки показывают, что Северокрымский канал, питавшийся из Каховского водохранилища, полностью пересох, поэтому население Крыма осталось без воды, а аграрии Херсонской области - без орошения. Каховский канал, который питал пресной водой Приазовье в Херсонской и Запорожской областях, пересох частично. "Часть Каховского канала наполнена водой, однако пить эту воду опасно. Из-за застойных процессов, когда нет протока, могут развиваться инфекционные болезни. Больше всего недостаток воды испытывают люди на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", - констатирует Гапон. Он отмечает, что люди на оккупированных территориях в южных областях и Крыму зависят от осадков, которых там и так мало.

Находящиеся под оккупацией РФ жители левобережной части Херсонской области на условиях анонимности рассказали DW, что оккупационные власти еще в мае ограничили людей в потреблении питьевой воды с Каховского канала, введя жесткие графики и лимиты. Люди вынуждены расконсервировать или пробивать скважины в поисках питьевой воды, однако водные горизонты с питьевой водой там очень засолены.