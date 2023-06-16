Херсон: вода отступила - возвращаться некуда
Уровень воды в Херсоне уменьшается. Днепр и его притоки понемногу возвращаются в свое русло. Однако проблемы у местных только начинаются: их дома разрушены, а земля надолго загрязнена. Фото из Херсона - в галерее DW.
До сих пор под водой
В затопленном Херсоне вода продолжает отступать. 15 июня, на 10-й день после уничтожения дамбы Каховской ГЭС, ее уровень возле Херсона снизился до 2 метров выше обычного русла. Каждый час уровень воды снижается на 2-5 см, сообщает министерство охраны окружающей среды Украины.
Причальная улица
Подтопленными до сих пор остаются дома у берегов Днепра и речки Кошевая, отделявшей от города микрорайон Корабел, херсонский остров.
В поисках брода
Местные жители, которые спешно убегали от наводнения 10 дней назад, пытаются вернуться в свои дома.
Лодки на якорь
Улица Чайковского, что на берегу Кошевой, по которой еще несколько дней назад плавали моторные лодки, понемногу просыхает. Дома на улицах ниже этой улицы до сих пор под водой.
Запасы с чердака
По колено в воде Светлана Цветкова таскает с чердака к автомобилю своих кумовьев муку и макароны, которые успела поднять в первые часы потопа. "Муж от стресса запил", - жалуется женщина.
Баржи под мостом
Стремительное течение в первые дни после 6 июня, когда была разрушена Каховская ГЭС, сносило даже большегрузные баржи, стоявшие на якоре в акватории Херсона. Их прибило к железнодорожному мосту через Кошевую, который тянулся к судостроительным верфям на Острове.
Подмоченное мороженое
От местных многоэтажек уже отступила вода, впрочем вернуть микрорайон к жизни удастся нескоро. Жители штурмуют Остров через мосты и по воде: кто-то тревожится за близких, кто-то не успел забрать животных, а кто-то стремится уберечь от мародеров имущество.
Обстрелы не утихают
Эвакуированных из подтопленных районов Херсона и окрестных сел людей размещают в школах, общежитиях и больницах областного центра. Точные адреса военная администрация пытается удержать в секрете и запрещает раскрывать их, опасаясь прицельных обстрелов российской армии. Артиллерийская канонада над городом не затихает ни на час все 10 дней.
Уцелело ли что-нибудь?
Григорий Леонтьев (справа на фото) и Марина Вислобокова, пожилые супруги, нашедшие убежище в одной из больниц, пытаются разглядеть свой двор на фотографиях журналистов. "Дом старый, еще 1950-х, из самана, стены вряд ли выдержали", - признает Григорий.
Надолго: загрязнение химикатами и нечистотами
Даже те дома, которые устояли под бурным потоком, надолго загрязнены: нефтепродуктами из наливной гавани, химикатами из цементного завода, нечистотами из выгребных ям во дворах.
Спасать собак, а не имущество
85-летняя Нелли Полянская жила одиноко в собственном доме на попечении социальной службы. Теперь ей некуда вернуться. "В больнице говорят, операцию надо делать, потому что катаракта, ничего не вижу. А у меня утонули документы, мобильный, так я все рвусь домой. Собаку спасла, ее куда-то волонтеры забрали, а куда - не знаю", - жалуется старушка.
Выть хочется
Домашних и не очень животных спасатели ГСЧС и зоозащитники-волонтеры собирают по подтопленным улицам Херсона с первого дня наводнения. Диких животных, которые не даются в руки, хотя бы подкармливают.
Спасательные лодки
Лодки зоозащитников - едва ли не единственные, которым еще разрешено спускаться на воду в акватории Херсона. После хаоса первых дней эвакуации, обстрелов лодок и подрывах на минах, унесенных водой, военная администрация строго ограничила навигацию возле города.
Приют найдется
Владельцы херсонской ветеринарной клиники Светлана и Владимир Старченковы с первых дней крушения свозили бездомных собак в приют в заброшенной промзоне. "Большую часть уже отправили к нашим партнерам во Львов, но спасать есть еще кого", - рассказывает Светлана (на фото с собакой на заднем плане).
За водой на мопеде
Ежедневная рутина многих херсонцев - обход или объезд центров раздачи гуманитарной помощи. Они нуждаются во всем - и в воде, и в пище, и в предметах гигиены.
Точка посреди дороги
Поток гуманитарной помощи для людей и животных Херсона из разных регионов Украины и из-за границы не останавливается.
Нехватка координации
"Волонтеры ехали толпой, с благородной целью, но порой совсем не понимая потребностей и условий в которых придется работать", - рассказывает руководитель благотворительного фонда "Вежа" Игорь Кияшко, пытающийся координировать разные группы из лагеря на полпути между Николаевом и Херсоном.
Под водой и без воды
Херсон до сих пор нуждается в запасах питьевой воды, а также средствах для ее фильтрации и очистки. Водопроводную воду советуют употреблять с осторожностью, а частные колодцы и скважины надолго останутся непригодными.
Эвакуация продолжается
По последним данным ГСЧС, в Херсонской области подтопленными остаются более 1800 домов в 20 населенных пунктах правобережья и 17 населенных пунктах на временно оккупированной территории на левом берегу. Эвакуировать от наводнения удалось 2782 человека.