85-летняя Нелли Полянская жила одиноко в собственном доме на попечении социальной службы. Теперь ей некуда вернуться. "В больнице говорят, операцию надо делать, потому что катаракта, ничего не вижу. А у меня утонули документы, мобильный, так я все рвусь домой. Собаку спасла, ее куда-то волонтеры забрали, а куда - не знаю", - жалуется старушка.