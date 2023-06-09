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США готовят пакет военной помощи Украине на 2 млрд долларов

Жан Рофе
16 мин. назад

Выделяемые США средства пойдут на закупку для Украины пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет Patriot, пишет Bloomberg.

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Зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk (фото из архива)
Зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk (фото из архива)Фото: imago stock&people

Соединенные Штаты уже в пятницу, 9 июня, планируют объявить о новом пакете долгосрочной военной помощи Украине, включающем боеприпасы для ПВО, на сумму более 2 млрд долларов. Об этом сообщило вечером в четверг, 8 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

По их информации, средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на закупку пусковых установок и ракет зенитного комплекса Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет для системы ПВО Patriot - PAC-3 производства Lockheed Martin и GEM-T производства Raytheon Technologies.

Байден и Сунак пообещали дальнейшую поддержку Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече в Вашингтоне 8 июня заявили, что их страны будут и дальше поддерживать Украину в ее продолжающейся войне с Россией.

Вашингтон будет предоставлять необходимое финансирование столько, сколько потребуется, поскольку Москва продолжает агрессивное вторжение в соседнюю страну, пообещал Байден. Сунак в свою очередь подчеркнул, что сторонникам Украины необходимо дать президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал, что ему не стоит ждать прекращения помощи Киеву.

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Сайт Bloomberg

Материал Bloomberg
www.bloomberg.com
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