Разрушение Каховской ГЭС и его последствия
Наводнение в десятках населенных пунктов, проблемы с питьевой водой, угроза для Запорожской АЭС. Что известно о разрушении Каховской ГЭС и последствиях этой катастрофы - в фотогалерее DW.
Не подлежащий восстановлению ущерб
Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области оказалась разрушена ранним утром 6 июня. По данным компании "Укргидроэнерго", на ГЭС был произведен подрыв машинного зала изнутри, восстановлению гидроэлектростанция не подлежит. Киев обвиняет в подрыве плотины Россию. В Кремле решительно отвергают обвинение, а разрушение ГЭС называют преднамеренной диверсией Киева.
Под угрозой затопления - 80 населенных пунктов
На Каховской ГЭС, которую (как и ее дамбу) уже больше года контролируют российские военные, по сообщению ТАСС, были разрушены 11 из 28 пролетов. В свою очередь, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов. На фото - ушедший под воду центр города Новая Каховка.
Затопление Новой Каховки
В Новой Каховке, расположенной в 5 км от разрушенной ГЭС и также находящейся под контролем российских военных, оказалось затопленным здание городской администрации. СМИ и соцсети распространяют фото и видео, на которых запечатлено, как по улицам города плывут лебеди. Другие ролики показывают бобров на улицах Херсона.
Каховская ГЭС полностью ушла под воду
По данным Александра Прокудина, к 7:30 по местному времени полностью или частично оказались затоплены несколько населенных пунктов на правом берегу Днепра, а также микрорайон Остров города Херсон. Позже в Сети появились кадры, на которых видно, что Каховская ГЭС полностью ушла под воду.
Проблемы с питьевой водой
Никопольская РВА призвала население запасаться питьевой водой. Массово закупать воду в магазинах начали также жители Кривого Рога, который на 70% обеспечивается водой из Каховского водохранилища. Глава городской администрации Александр Вилкун призвал снизить потребление воды на 30%. Наблюдатели опасаются также проблем с водоснабжением аннексированного Крыма.
Эвакуация населения
Около 7.00 в Херсонской ОВА объявили об эвакуации населения из зоны бедствия. По данным МВД Украины, на правом берегу Днепра ее проводят ГСЧС Херсонской области и Нацполиция страны. При этом до некоторых населенных пунктов спасатели добраться не могут. Позже об эвакуации жителей с левого берега Днепра заявил и назначенный властями РФ "глава" администрации Новокаховского района Владимир Леонтьев.
Есть ли угроза для Запорожской АЭС?
В "Энергоатоме" считают, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище может быть дополнительной угрозой для занятой военными РФ Запорожской АЭС, однако ситуация остается под контролем. В МАГАТЭ утром 6 июня подтвердили, что на тот момент, по текущей оценке организации, непосредственного риска для безопасности станции не было.
Власти Украины: "Это экоцид"
В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали разрушение Каховской ГЭС "экоцидом". "Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможно, уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия представляют угрозу для ЗАЭС", - заявил глава офиса президента Андрей Ермак.
Российские военные на Каховской ГЭС
Москва решительно отвергла обвинения Киева в подрыве плотины Каховской ГЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "преднамеренной диверсией украинской стороны", связанной с тем, что "наступательные действия (ВСУ. - Ред.) захлебываются". Одной из целей разрушения Каховской ГЭС было нарушение снабжение водой Крыма, добавил Песков.
Реакция ФРГ на разрушение Каховской ГЭС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал разрушение плотины Каховской ГЭС "новым измерением российской войны". Шольц не стал напрямую возлагать ответственность за случившееся на Россию, однако отметил, что оно вписывается в то, как президент РФ Владимир Путин ведет эту войну. При этом канцлер добавил, что власти Германии внимательно следят за развитием ситуации на Запорожской АЭС.