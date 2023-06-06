Около 7.00 в Херсонской ОВА объявили об эвакуации населения из зоны бедствия. По данным МВД Украины, на правом берегу Днепра ее проводят ГСЧС Херсонской области и Нацполиция страны. При этом до некоторых населенных пунктов спасатели добраться не могут. Позже об эвакуации жителей с левого берега Днепра заявил и назначенный властями РФ "глава" администрации Новокаховского района Владимир Леонтьев.