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НАТО: Пока неизвестно, изменит ли контрнаступление ход войны

Ксения Польская Брюссель
55 мин. назад

Генсек НАТО указал, что еще рано оценивать ситуацию на поле боя в Украине, однако выразил восхищение профессионализмом украинских военных. Потери западной техники при таком контрнаступлении неизбежны, констатировал он.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: Hanna Johre/NTB/REUTERS

Украина ведет крупное контрнаступление, однако еще рано говорить, станет ли оно поворотным моментом войны, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 14 июня, накануне встречи министров обороны стран альянса. Он добавил, что любая война непредсказуема, однако подчеркнул, что в ходе наступления украинцы освобождают все больше своей земли.

"Мы знаем, что чем больше выиграет Украина, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров. Чем больших побед добьется Украина, тем выше вероятность того, что президент Путин поймет, что он не может победить на поле боя, а должен вести переговоры о справедливом мире",- сказал Столтенберг.

По его мнению, прогресс украинцев на поле боя - это свидетельство мужества и самоотверженности украинских военных, а также их превзошедшего ожидания профессионализма, в том числе и в обращении с западными системами вооружений. "Поддержка, оказываемая союзниками по НАТО, реально меняет ситуацию на поле боя прямо в эти минуты", - сказал он. На вопрос о потерях поставленной союзниками Украины военной техники генсек НАТО ответил, что при таком масштабном контрнаступлении и в условиях столь массивных и многочисленных линий обороны, выстроенных российскими войсками, потери неизбежны, в том числе если речь идет о современной технике.

Что касается поставок современных истребителей Киеву, Столтенберг подтвердил, что окончательное решение союзники еще не приняли. В то же время он напомнил, что обучение украинских пилотов - это первый шаг в данном направлении и что речь об этом пойдет 15 июня на заседании контактной группы Украина-НАТО.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО 

Цель встречи министров стран НАТО в Брюсселе - подготовка к саммиту 11-12 июля в Вильнюсе. Именно там Киев надеется получить дорожную карту, которая стала бы первым шагом на пути Украины в альянс, однако Столтенберг отказался комментировать ход консультаций на эту тему. Он повторил, что страна непременно станет членом НАТО, но лишь "когда придет время", а это, по его словам, Киев должен решать с участниками альянса. У них много точек соприкосновения в вопросах членства Украины, добавил Столтенберг.

Глава НАТО ожидает, что на саммите в Вильнюсе будет принято решение о программе многолетней поддержки Украины, рассчитанной на ее переход от советских стандартов, оснащения, процессов и доктрин к западным. "Таким образом мы приблизим Украину к НАТО", - подытожил он.

Новость дополняется.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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