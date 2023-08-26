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Министр обороны Украины уверен в поставках ракет Taurus

Жан Рофе
26 августа 2023 г.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников не уточнил, когда Киев ожидает поставок крылатых ракет Taurus из Германии, но заявил, что "настроен оптимистично".

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Министр обороны Украины Алексей Резников (фото из архива)
Алексей Резников (фото из архива)Фото: Lyashonok Nina/Ukrinform/abacca/IMAGO

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что Германия поставит его стране крылатые ракеты большой дальности Taurus."Я настроен очень оптимистично и вижу, что в будущем мы также получим Taurus из Германии", - заявил Резников в интервью немецким газетам Bild, Die Welt и изданию Politico, опубликованном в субботу, 26 августа.

Он не уточнил, когда именно ожидаются поставки крылатых ракет. "Я думаю, что это не займет целый год", - отметил министр. По словам Резникова, Германия является серьезным партнером Украины в развязанной Россией войне и уже передала множество новейших систем вооружения, включая танки Leopard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, боевые машины пехоты Marder и зенитные самоходные установки Gepard.

Украинское контрнаступление "идет по плану"

Кроме того, Алексей Резников назвал ложными появившиеся в СМИ сообщения о критике украинского контрнаступления администрацией США. "Это неправда", - сказал он. Хотя, по словам Резникова, с американскими властями была проведена "серьезная дискуссия", никакого давления на Украину со стороны Запада он не ощущает.

Контрнаступление с целью вернуть оккупированные Россией территории "действительно идет по нашему плану", который был согласован и с западными союзниками, отметил глава украинского Минобороны. Украина продвигается медленно, потому что, в отличие от России, хочет сохранить жизни своих солдат и сберечь свою военную технику, добавил он.

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Сайт газеты Bild

Интервью министра обороны Украины Алексея Резникова
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