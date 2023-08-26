Министр обороны Украины уверен в поставках ракет Taurus

Глава Минобороны Украины Алексей Резников не уточнил, когда Киев ожидает поставок крылатых ракет Taurus из Германии, но заявил, что "настроен оптимистично".

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что Германия поставит его стране крылатые ракеты большой дальности Taurus."Я настроен очень оптимистично и вижу, что в будущем мы также получим Taurus из Германии", - заявил Резников в интервью немецким газетам Bild, Die Welt и изданию Politico, опубликованном в субботу, 26 августа.

Он не уточнил, когда именно ожидаются поставки крылатых ракет. "Я думаю, что это не займет целый год", - отметил министр. По словам Резникова, Германия является серьезным партнером Украины в развязанной Россией войне и уже передала множество новейших систем вооружения, включая танки Leopard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, боевые машины пехоты Marder и зенитные самоходные установки Gepard.

Украинское контрнаступление "идет по плану"

Кроме того, Алексей Резников назвал ложными появившиеся в СМИ сообщения о критике украинского контрнаступления администрацией США. "Это неправда", - сказал он. Хотя, по словам Резникова, с американскими властями была проведена "серьезная дискуссия", никакого давления на Украину со стороны Запада он не ощущает.

Контрнаступление с целью вернуть оккупированные Россией территории "действительно идет по нашему плану", который был согласован и с западными союзниками, отметил глава украинского Минобороны. Украина продвигается медленно, потому что, в отличие от России, хочет сохранить жизни своих солдат и сберечь свою военную технику, добавил он.

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