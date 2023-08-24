Андрей Ермак: В Украине формируется новый воздушный флот

Глава Офиса президента Украины о том, какого завершения дискуссии о Taurus в ФРГ он ожидает, есть ли у Киева план "Б" на случай прекращения поддержки США и почему он верит в победу в войне с Россией.

Как завершится дискуссия в Германии о предоставлении Украине ракет Taurus? Почему нельзя говорить, что страны БРИКС не поддерживают Украину? Есть ли у Киева план "Б" на случай прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов? Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в интервью DW.

DW: Контрнаступление Украины, очевидно, не оправдывает ожиданий, а они были очень высоки. Однако прогресс медленный. В чем были ошибки?

Андрей Ермак: Сегодня никто не может предсказать на сто процентов, как будут развиваться события. Я могу только сказать, что у нас ежедневно есть хоть небольшой, но прогресс. Безусловно, это происходит медленнее, чем хотелось бы, и тому есть причины. В первую очередь, это очень большая площадь заминированной земли. Во-вторых, нам не хватает вооружения. И, в-третьих, у нас другая философия. Чем мы отличаемся от россиян? Мы думаем о наших людях, а россияне - никоим образом. Россияне не считают людей, они для них просто, извините, мясо, которое они бросают. И они даже многих убитых своих не забирают с поля боя. И поэтому, безусловно, это война не только России против Украины, это война мировоззрений, философии, диктатуры с демократией.

Но я не согласен с вами и считаю, что контрнаступление продолжается. Каждый день что-то происходит. И я надеюсь, что мы на этот раз удивим мир. Когда мы вернулись с фронта, у нас не было ощущения того, что наши военные потеряли там мотивацию. Более того - мы вернулись в Украину после очень удачных визитов в Данию, Швецию, Нидерланды, Грецию. Вернулись с очень хорошими новостями. Я говорил, например, с генералом Сырским (командующим Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский - Ред.) и спрашивал у него, какие ощущения у наших военных после известия, что нам предоставляют уже конкретное количество истребителей F-16. И он сказал, что все очень рады, и это действительно добавляет мотивации. Потому что очень скоро, я уверен, мы будем господствовать и в небе.

Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине истребители F-16 Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AFP

- Вы упомянули об истребителях F-16. Несколько представителей немецкого правительства говорили о том, что Украина кроме истребителей F-16 и Gripen, на которых уже начались тренировки, хотела бы получить и самолеты Eurofighter. Будет ли Украина обращаться к Германии с просьбой о предоставлении Eurofighter?

- Сегодня речь идет о формировании нового воздушного флота Украины. Я не военный, этим занимаются профессионалы, но, насколько мне известно, есть несколько видов самолетов, которые можно совместить. В воздушной коалиции сегодня 14 стран, и их число увеличивается практически каждую неделю. Я думаю, что мы будем говорить со всеми партнерами, чтобы найти оптимальную форму воздушного флота Украины, у которого будет несколько видов самолетов.

- Берлин колеблется и относительно поставок Украине ракет Taurus. В Германии продолжаются дискуссии по поводу того, стоит ли менять их программное обеспечение с тем, чтобы Киев не мог использовать их против России. Откуда такое недоверие? Почему Украине не удалось убедить Берлин, что она будет применять ракеты так, как обещает?

- И самолеты, и дальнобойное оружие нужны нам для того, чтобы освобождать нашу территорию. Мы не планируем использовать их на российской территории - это четкая позиция, которую выражает руководство нашей страны. Каждый раз решение наших партнеров о предоставлении нам каких-то принципиальных позиций сопровождается внутренней процедурой, внутренними консультациями. Я уверен, что Германия положительно решит и этот вопрос.

- Время от времени на Западе поднимают тему переговоров Украины с Россией - еще до того, как она покинет украинские территории. Киев не раз заявлял, что этот вариант неприемлем. Чувствуете ли вы, что давление на Украину растет?

- Я не слышал, чтобы кто-то из высокопоставленных политиков, лидеров стран мира поднимал вопрос о каких-то переговорах. Все говорят о том, что Украина сама будет решать, когда и при каких условиях она согласится на любые переговоры. А позиция Украины очень четкая и всем известна: пока российские войска находятся на нашей территории, ни о каких переговорах не может идти и речи. Вся остальная дипломатия изложена в "формуле мира" президента Зеленского.

- В США некоторые номинанты на участие в предстоящих выборах президента говорят о том, что нужно прекратить поддерживать Украину. Есть ли у вас "план Б"?

- Мы живем в демократических странах. В каждой из этих стран люди имеют право на свою позицию. Но мы знаем о мощной поддержке Украины людьми и в Соединенных Штатах, и Германии, и Дании, и Швеции, и Нидерландах, и во многих других странах. Поэтому я не понимаю, о каком "плане Б" вы говорите. На сегодня у нас нет вопросов по поддержке Украины нашими главными партнерами - странами G7, НАТО, Европейским Союзом. А то, что в странах кто-то имеет другую точку зрения, - это нормально, это демократия.

- Украина пытается быть более активной дипломатически с странами Глобального юга. В то же время государства-члены БРИКС - организации, в которую входит Россия, - не присоединились к санкциям против Москвы. Китай и Россия проводят совместные военные учения. Индия покупает у России оружие. Это нельзя назвать поддержкой Украины.

- Когда сегодня на Украину летят ракеты и дроны, там тоже есть элементы, которые производятся в странах не Глобального юга, а в других государствах. Но это не означает, что они поддерживают российскую агрессию. Это означает, что мир действительно сегодня трансформируется. Сегодня страны понимают, что, безусловно, невозможно торговать со страной-террористом, невозможно предоставлять ей какие-то технические возможности, невозможно с ней торговать. Но процесс, например, выхода компании с российского рынка, не произошел за один день, он продолжается.

Необходимо время. Когда-то наши партнеры из абсолютно добрых побуждений считали, что "нормандский формат" может привести к миру. Но, к сожалению, этого не произошло. И много времени было потеряно. Однако сегодня все понимают, почему мы приводим "нормандский формат" или переговоры в Минске как неудачные, как то, что привело не к миру, а, к сожалению, к 24 февраля 2022 года. Потому что формат, когда страну-террориста и страну, которая не начинала эту войну, которая сегодня является жертвой этой агрессии, призывают сесть за стол переговоров, не работает.

Андрей Ермак в интервью DW Фото: DW

С 2019 года мы провели более 180 раундов многочасовых переговоров, но еще раз - мы видим, что произошло. Поэтому есть украинская "формула мира", есть украинский план, который полностью базируется на международном праве и принципах устава Организации Объединенных Наций. И мы говорим всему миру: пожалуйста, давайте говорить, давайте обсуждать, но давайте утвердим этот план, возьмем его как основу. Потому что этот план не только о прекращении войны. Это план о преодолении кризисов, которые создала эта война: и продовольственного, и экологического, и большой опасности по ядерным объектам и так далее. Давайте вместе создадим план и решим, как мы будем вместе работать.

- По вашим оценкам, сколько еще продлится эта война?

- Я не хотел бы делать прогнозов. Это неблагодарное дело. Я считаю, что все должны делать то, что могут, и даже больше, для того, чтобы приближать нашу победу. Наше желание победы, наше единение всей украинской нации беспрецедентно. Единение мира беспрецедентно. Сейчас очень важный момент, потому что, мне кажется, мы очень близки к нашей победе. Мы на своей земле, и это придает ту необходимую энергию, которая вдохновляет, которая дает мотивацию. И, конечно, очень вдохновляет то, как сегодня относятся к Украине люди в разных странах. Мы это чувствовали и в Берлине, и в Париже, и в Риме, и сейчас в Копенгагене, и в Стокгольме, и в Афинах, и в Нидерландах. Мир сегодня на стороне добра, мир сегодня на светлой стороне - это точно завершится нашей победой.

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