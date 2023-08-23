NYT: США советуют Украине сосредоточиться на южном фронте
Американские стратеги считают, что при контрнаступлении войска Украины слишком рассредоточены, а должны быть сконцентрированы на главном направлении на юге страны, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и других западных официальных лиц во вторник, 22 августа.
Как указывают собеседники издания, основная цель контрнаступления заключается в том, чтобы отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымом. Вместо того чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом, заявляют американские чиновники. В итоге, продолжают они, больше украинских сил сосредоточены возле Бахмута и других городов на востоке страны, чем возле гораздо более стратегически важных Мелитополя и Бердянска.
Как пишет NYT, американские военные специалисты посоветовали Украине сконцентрироваться на продвижении к Мелитополю и прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, даже если при этом ВСУ потеряют больше военнослужащих и техники.
NYT: Залужный прислушался к советам американских и британских военачальников
На прошедшей 10 августа видеоконференции председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, его британский коллега адмирал сэр Тони Радакин, а также командующий Европейским командованием ВС США генерал Кристофер Каволи призвали главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте, пишет NYT. По словам двух чиновников, проинформированных о разговоре, Залужный согласился, утверждает издание.
С тех пор, говорят собеседники NYT, появились признаки того, что Украина начала перебрасывать некоторые из своих наиболее опытных соединений с востока на юг.
За последние дни украинским силам удалось прорвать как минимум одну линию российской обороны на юге и начать брать под контроль район села Работино в Запорожской области. Освобождение этого населенного пункта, по словам американских чиновников, стало бы хорошим знаком.
Возможна приостановка контрнаступления осенью из-за сезона дождей
Украинское командование, защищая свою стратегию ведения войны, указывает, что они эффективно воюют как на востоке, так и на юге страны. Как отмечает NYT, критика в отношении контрнаступления исходит от поколения офицеров, которые никогда не сталкивались с войной такого масштаба и интенсивности.
"Более того, американская военная доктрина никогда не проверялась в таких условиях, как Украина, где российские средства радиоэлектронной борьбы блокируют связь и GPS, и ни одна армия не может добиться превосходства в воздухе", - пишет NYT.
По словам собеседников издания, у Украины есть еще от месяца до шести недель, прежде чем дождливые условия вынудят приостановить контрнаступление. Даже относительный успех к этому моменту может быть сведен на нет из-за плохой погоды, подчеркивают американские официальные лица.
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