NYT: США советуют Украине сосредоточиться на южном фронте

Военные из США и Европы призывают ВСУ сосредоточить силы на южном направлении, чтобы успеть прорвать оборону РФ до начала сезона дождей, пишет The New York Times.

Американские стратеги считают, что при контрнаступлении войска Украины слишком рассредоточены, а должны быть сконцентрированы на главном направлении на юге страны, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и других западных официальных лиц во вторник, 22 августа.

Как указывают собеседники издания, основная цель контрнаступления заключается в том, чтобы отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымом. Вместо того чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом, заявляют американские чиновники. В итоге, продолжают они, больше украинских сил сосредоточены возле Бахмута и других городов на востоке страны, чем возле гораздо более стратегически важных Мелитополя и Бердянска.

Как пишет NYT, американские военные специалисты посоветовали Украине сконцентрироваться на продвижении к Мелитополю и прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, даже если при этом ВСУ потеряют больше военнослужащих и техники.

NYT: Залужный прислушался к советам американских и британских военачальников

На прошедшей 10 августа видеоконференции председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, его британский коллега адмирал сэр Тони Радакин, а также командующий Европейским командованием ВС США генерал Кристофер Каволи призвали главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте, пишет NYT. По словам двух чиновников, проинформированных о разговоре, Залужный согласился, утверждает издание.

С тех пор, говорят собеседники NYT, появились признаки того, что Украина начала перебрасывать некоторые из своих наиболее опытных соединений с востока на юг.

За последние дни украинским силам удалось прорвать как минимум одну линию российской обороны на юге и начать брать под контроль район села Работино в Запорожской области. Освобождение этого населенного пункта, по словам американских чиновников, стало бы хорошим знаком.

Возможна приостановка контрнаступления осенью из-за сезона дождей

Украинское командование, защищая свою стратегию ведения войны, указывает, что они эффективно воюют как на востоке, так и на юге страны. Как отмечает NYT, критика в отношении контрнаступления исходит от поколения офицеров, которые никогда не сталкивались с войной такого масштаба и интенсивности.

"Более того, американская военная доктрина никогда не проверялась в таких условиях, как Украина, где российские средства радиоэлектронной борьбы блокируют связь и GPS, и ни одна армия не может добиться превосходства в воздухе", - пишет NYT.

По словам собеседников издания, у Украины есть еще от месяца до шести недель, прежде чем дождливые условия вынудят приостановить контрнаступление. Даже относительный успех к этому моменту может быть сведен на нет из-за плохой погоды, подчеркивают американские официальные лица.

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