NYT: За две недели контрнаступления Киев потерял 20% техники

За первые две недели украинского контрнаступления повреждено или уничтожено до 20% поставленной на фронт военной техники, пишет NYT. Позднее потери несколько снизились, поскольку Киев изменил тактику, добавляет издание.

За первые две недели контрнаступления Украины на поле боя повреждено или уничтожено до 20 процентов поставленной на фронт военной техники, в том числе западной, включая танки и бронетранспортеры. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американские и европейские официальные лица.

По их словам, в последующие недели соответствующий показатель снизился примерно до 10 процентов. Некоторое улучшение произошло потому, что Украина изменила тактику, сосредоточившись на изматывании ВС РФ артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия, а не на наступлении по заминированным полям под огнем противника, отмечает издание.

Изменение подхода, однако, сказалось на темпах продвижения, отмечает газета. На южном направлении ВСУ прошли лишь восемь км из более чем 90 необходимых для выхода к морю, чтобы разделить российские силы на две части, пишет NYT. Военные эксперты, c которыми пообщались журналисты, подчеркивают, что первые 25 км будут самыми трудными для контрнаступления.

Мины, танковые ловушки, окопы

По данным газеты, у РФ было много месяцев на подготовку к контрнаступлению ВСУ, установку мин, танковых ловушек и рытье окопов. Невозможность задействовать многоцелевые легкие истребители F-16 делает украинские войска уязвимыми перед российскими вертолетами и артиллерией, констатирует издание.

По данных американских официальных лиц, с получением запасов кассетных боеприпасов из США темпы контрнаступления могут увеличиться. "Оно не так быстро, но нет и катастрофического отставания от графика", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Эксперты прогнозировали большое число жертв

Бывший помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям, эксперт по вопросам обороны в Европейском совете по международным отношениям Камиль Гранд отметил, что из-за отсутствия превосходства в воздухе и средств ПВО "количество жертв, скорее всего, будет выше, чем в других конвенциональных конфликтах".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пояснял, что темп контрнаступления может тормозиться несколькими факторами: плотным минированием территории, отчасти неблагоприятной погодой, а также недостаточным объемом и скоростью поставок военной помощи от западных партнеров.

Украинское командование и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предупреждали - речь идет о долгом и кровопролитном процессе, который не может происходить в стиле "бац и закончили", сказал ранее в разговоре с DW бывший офицер британской военной Фрэнк Ледвидж.

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