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WP: Нехватка спецтехники задерживает контрнаступление Киева

Виталий Кропман
28 мин. назад

Плотность минных полей перед российской обороной заставила украинское командование изменить стратегию. Вместо того, чтобы использовать бронетехнику для прорыва, войска продвигаются пешком, пишет WP.

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Разминирование в Киевской области
Разминирование в Киевской областиФото: Helen Broadbridge/Halo Trust

Контрнаступление Украины продвигается медленно, поскольку территории перед российскими позициями плотно заминированы, а украинским военным не хватает спецтехники для разминирования. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) в субботу, 15 июля.

Издание ссылается на слова украинских военнослужаших, согласно которым "длительная подготовка к контрнаступлению, которое началось около месяца назад на многих участках поля боя на востоке и юге Украины, дала россиянам время на подготовку. Территории глубиной от 3 до 10 миль (около 5-16 км. - Ред.) перед основными опорными пунктами россиян были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками". Пока они успешно сдерживают продвижение украинских войск.

Глубина и плотность минных полей создают особые проблемы на южном участке Запорожской линии фронта, где россияне ожидали наступления украинских войск с целью разорвать сухопутный коридор через оккупированный регион, соединяющий российскую границу с аннексированным Крымом, пишет WP.

ВСУ меняют стратегию

Это, указывает издание, заставило украинское командование изменить стратегию. "Вместо того чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили Украине для контрнаступления, подразделения продвигаются вперед медленно,пешком", - отмечает издание

"Нам нужна специальная техника для дистанционного разминирования", - сказал в интервью WP украинский главнокомандующий, генерал Валерий Залужный, добавив, что Украина использует поставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но "их тоже уничтожают" и поэтому "их нужно очень много".

По словам высокопоставленного украинского чиновника, который, как и другие, говорил с американским изданием на условиях анонимности, Киев получил менее 15 процентов от того количества средств разминирования и инженерной техники, включая MICLIC, которое Украина запрашивала у западных партнеров перед началом контрнаступления. Часть этой техники, по словам чиновника, поступила только в первой декаде июля.

Не всегда удается удовлетворить все запросы

В свою очередь американские официальные лица заявили WP, что они предоставили Украине практически все виды оборудования, которые она запрашивала в преддверии контрнаступления. При этом они признали, что не всегда удается предоставить то количество, которое запрашивает Украина. Однако в случае с системами MICLIC Вашингтон работает над тем, чтобы в ближайшее время предоставить больше не только самих систем, но и зарядов, которые используются для подрыва длинного ряда мин, указали собеседники WP.

Чиновники также добавили, что решение США предоставить Украине спорные кассетные боеприпасы впервые в этом конфликте обеспечит Киеву огневое превосходство, позволив украинцам получить необходимое время и пространство для использования уже имеющейся у них инженерной техники.

Смотрите также:

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