Зачем Украине кассетные боеприпасы от США?

С начала полномасштабной войны России против Украины армия РФ интенсивно использует кассетные бомбы и снаряды. Один разрыв такого изделия может сделать небезопасной большую территорию на долгие годы. "Вы, главное, с этой дороги влево не сворачивайте - в этой зоне саперы еще тщательно не работали", - инструктирует журналистов полицейский, дежурящий на блокпосте на въезде в село Александровка Херсонской области, которое находится на живописном берегу Днепровского лимана.

Александровку, как и всю правобережную Херсонщину, освободили от российской оккупации еще прошлой осенью. Впрочем, большинство домов здесь до сих пор разрушены, на перекрестках ржавеет уничтоженная военная техника, а от взрывчатки, мин и боеприпасов успели очистить разве что дворы местных жителей. "Тут же они минировали все на скорую руку - запустили несколько "ураганов" с кассетными боеприпасами, те и разлетелись по полям, бог знает куда без всякого порядка или карты", - объясняет полицейский, показывая в подтверждение своих слов на неразорвавшиеся снаряды от РСЗО "Ураган".

То, что Россия использует в Украине кассетные боеприпасы, в прошлом году заявляла и международная правозащитная организация Amnesty International. В обнародованном тогда докладе речь шла о Харькове. Еще в начале своего вторжения в Украину российские войска прибегли к неизбирательной бомбардировке этого города, почти ежедневно обстреливая жилые кварталы. "Российские войска неоднократно наносили сокрушительные и неизбирательные удары с применением запрещенных на международном уровне кассетных бомб по населенным районам, в результате чего десятки мирных жителей были убиты и ранены. Мужчины, женщины и дети погибли и получили ранения в своих домах и на улицах, на детских площадках и на кладбищах, стоя в очереди за гуманитарной помощью или за продуктами", - сообщала тогда Amnesty International.

Опасность для мирных жителей

Кассетный боеприпас - это вид средств поражения, содержащий в себе до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов, разбрасываемых на заданной высоте над поверхностью земли. В результате взрыва эти элементы разлетаются на огромные площади - размером от нескольких футбольных полей и более, таким образом одновременно поражая больше целей. Кассетными могут быть авиабомбы, артиллерийские снаряды, боевые части реактивных систем залпового огня и главные блоки тактических ракет. Кассетные боеприпасы могут использоваться как для поражения целей в момент обстрела, так и для дистанционного минирования.

Большой процент элементов кассетных боеприпасов не разрывается сразу. Неразорвавшиеся снаряды остаются активными и могут взорваться в любой момент, покалечив или убив человека даже после завершения боевых действий или конфликта.

Применение этого негуманного оружия неизбирательного действия запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, подписанной в Осло в 2008 году. Международный документ вступил в силу в 2010 году. Конвенцию подписали 110 стран, еще 13 государств хоть и подписали, но пока не ратифицировали соглашение. Конвенция предусматривает запрет на использование кассетных боеприпасов, а также отказ от их производства и хранения. Ряд стран с крупнейшими армиями мира - в частности Россия, США, Китай - не являются подписантами соглашения.

Киев: Кассетные боеприпасы "исключительно против военных сил РФ"

Не присоединилась к конвенции и Украина, теперь просящая предоставить ей кассетные боеприпасы в надежде, что это поможет ей в освобождении своих территорий от российских оккупантов. "Россия использует кассетные боеприпасы для обстрелов мирных городов Украины, используя при этом просроченные боеприпасы, а Украине нечем ответить", - констатирует эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Украина еще в декабре 2022 года попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок, а позже расширила свой запрос до кассетных авиабомб, чтобы переоборудовать их для беспилотников. Но тогда Белый дом проигнорировал запрос Киева. В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова призвал западных союзников предоставить стране кассетные боеприпасы и заверил, что они будут использованы "исключительно против российских военных сил". И вот теперь США все же одобрили предоставление Украине такого вида вооружения.

Кассетные боеприпасы и контрнаступление ВСУ

Украинские военные под Бахмутом Фото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

По оценкам экспертов, кассетные боеприпасы могут существенно помочь Украине во время контрнаступления. "Мы не можем сказать, что какая-то одна система оружия (кассетные бомбы. - Ред.) будет тем, что нужно Украине, чтобы выиграть войну. Но они очень полезны для Украины", - сказал старший научный сотрудник Королевского колледжа в Лондоне Майк Мартин, комментируя потребность Украины в кассетных боеприпасах. Он указывает, что Вооруженные силы Украины пытаются поражать маршруты снабжения и российские склады с топливом, используемым для военной техники, и кассетные боеприпасы очень эффективны для выполнения этих задач.

В зависимости от того, какой вид кассетных боеприпасов будет предоставлен Соединенными Штатами, будет зависеть и ход украинского контрнаступления, говорит Катков. "Если это будут кассетные артиллерийские снаряды, то это позволит украинским артиллеристам делать меньше выстрелов и решит вопрос с нехваткой боеприпасов в Украине. Потому что преимущества очевидны - вы используете либо один кассетный боеприпас, либо десять обычных. Это достаточно качественно изменит ситуацию на поле боя", - подчеркивает эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express. Он считает, что разрешение на экспорт из США элементов кассетных боеприпасов, которые можно использовать для ударных дронов и дальнобойных ракет, усилит украинское войско и ускорит контрнаступление ВСУ.

Позиция НАТО и Германии

Отвечая на вопрос об отношении НАТО к вероятному решению США передать Киеву кассетные боеприпасы, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал следующее: "НАТО как альянс не имеет позиции по Конвенции по кассетным боеприпасам. Определенное число союзников подписало конвенцию, но определенное не подписало. И потому каждый союзник сам принимает решение, какого вида вооружения поставлять Украине. Это решают правительства, а не НАТО как альянс".

В правительстве Германии, подписавшей Конвенцию по кассетным боеприпасам, продемонстрировали понимание планов США все же предоставить Украине это оружие. "Мы уверены, что решение наших американских друзей по поставкам соответствующих боеприпасов не было простым", - отметил 7 июля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он напомнил, что Россия в своей агрессивной войне, противоречащей международному праву, уже "широко использовала кассетные боеприпасы" против Украины, Киев же применяет оружие для освобождения украинских территорий.

В Киеве раздраженно ответили на заявления HRW

Критиков, однако, подобные аргументы не убеждают. "Помимо немедленного эффекта, который имеет это оружие, оно несет долговременные и серьезные последствия для гражданского населения. Многие из этих субэлементов не взрываются и подвергают гражданских опасности на протяжении десятилетий", - отметил в беседе с DW старший научный сотрудник отдела кризисов и конфликтов правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Ричард Уэйр. Он считает, что у Украины есть другие варианты ускорить конец войны, не прибегая к этим средствам поражения, которые "трудно найти и трудно уничтожить". В своем заявлении от 6 июля Human Rights Watch призвала и Россию, и Украину прекратить использование кассетных боеприпасов, а США - не предоставлять такое оружие Киеву.

В Киеве на такую позицию Human Rights Watch отреагировали с раздражением. "Только вдумайтесь: абсолютно безумные российские головорезы вторгаются в Украину, развязывая жестокую войну геноцидного типа, убивая гражданское население, устраивая публичные казни, насилуя женщин, похищая детей, атакуя большие города крылатыми ракетами... В то же время рядом стоит "правозащитная организация" и обвиняет… украинский народ в том, что он недостаточно разоружил себя по итогам международных конвенций 2005 года и Будапештского меморандума", - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Между тем к дискуссии подключилось и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, призвавшее Россию и Украину подписать конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. "Эти боеприпасы убивают и калечат людей долгое время даже после завершения конфликта. Поэтому необходимо немедленно прекратить их использование", - заявил представитель организации 7 июля в Женеве.

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