Немецкий военный эксперт видит шансы на успех Украины

Военный эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) видит шансы на успех украинского контрнаступления, которое, по его оценке, продвигается медленно, но уверенно. "Если украинцы преодолеют первую линию российской обороны, наступление будет успешным", - заявил Мёллинг в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 5 августа.

С его точки зрения, будет достаточно, если вооруженные силы Украины продвинутся к линиям снабжения на железной дороге и трассе в направлении Мелитополя. В таком случае вся территория до Азовского моря окается в зоне досягаемости артиллерии и реактивных систем залпового огня ВСУ.

При этом, полагает немецкий эксперт, крупного прорыва российской обороны и большого сражения может и не понадобиться - достаточно добиться, чтобы войска РФ больше не могли удерживать позиции на юге. "Тогда им придется отступить", - говорит Кристиан Мёллинг.

В то же время Украине требуется еще больше всех видов западных вооружений, поставленных ей до сих пор, в том числе средств ПВО, техники для разминирования, а также боеприпасов. Кроме того, Киеву необходимы ракеты большей дальности, подчеркивает эксперт. Он призвал Германию передать Украине крылатые ракеты Taurus. Утверждения, что поставка Киеву этого типа оружия способно привести к эскалации, Мёллинг назвал "бредом", напомнив, что Великобритания и Франция уже передали Украине похожие ракеты.

Он добавил, что правительство Германии должно составить план действий, учитывающий потребности ВСУ на полгода вперед. "До сих пор Германия всегда реагировала слишком поздно", - констатирует эксперт Немецкого общества внешней политики.

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