Трофейное оружие: как Россия вооружает ВСУ

В ходе наступательных операций ВСУ захватили немало трофейного российского оружия. Что это за оружие, где оно используется и что в нем находят украинские специалисты, читайте у DW.

"Россия конкурирует с западными странами, поставляющими Украине оружие", - иронизирует в беседе с DW полковник Александр Заруба, начальник информационно-аналитического отдела Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ. Речь идет о трофейном российском оружии и технике, которую захватили и сейчас используют украинские военные.

Сейчас у Украины есть более 800 единиц такой техники - танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские системы, много других машин, в том числе тылового обеспечения, и даже полевая баня. Есть и техника, которая используется для обеспечения боевых действий, например средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, хотя такой техники значительно меньше. "Мелкого" трофейного вооружения - автоматов, пулеметов, гранатометов - больше всего, их количество исчисляется тысячами.

Как правило, боевую технику украинская армия захватывает во время наступательных операций. Чем быстрее украинцы продвигаются в наступлении, тем выше вероятность того, что трофейная техника будет с минимальными повреждениями. Ведь российские военные часто ее просто оставляют, например, из-за незначительных поломок, объясняет Заруба. Далее все зависит от состояния конкретной единицы: если она в боевой готовности, ее ставят на учет в воинской части и передают для использования на поле боя. Или ремонтируют, обслуживают, а если военные не имеют опыта использования такого вооружения - готовят экипаж.

"Лучшая машина в батарее"

Во время деоккупации Изюма в Харьковской области на вооружении 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) появилась трофейная реактивная система залпового огня "Град", рассказывает DW военнослужащий бригады с позывным "Пират". "Отработали по батарее "Градов", зашли и просто его забрали. Он был единственным, который уцелел. Российские военные просто его бросили, отступая", - рассказывает он. Машину пришлось отремонтировать, и сейчас она уже задействована в боевой работе. "Активно используем его. Это лучшая машина в батарее, - говорит "Пират". - У российской армии есть системы лучше, чем те, которые есть у нас. К примеру, "Торнадо-Г" - модернизированная реактивная система залпового огня на базе "Града". Вся их техника советского образца, но россияне ее обслуживают должным образом".

Российская реактивная система залпового огня "Град" Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

В ходе контрнаступления вблизи Изюма на вооружении 95-й ОДШБ появилась и модернизированная российская гаубица 2А65 "Мста-Б", которую разработали еще в СССР. "Было обнаружено расположение на огневой позиции двух артиллерийских средств - "Гиацинт-Б" 152-мм и "Мста-Б". "Гиацинт" передали другим артиллерийским подразделениям, "Мста-Б" осталась у меня, - рассказывает DW другой военнослужащий бригады. - Это хорошее средство для контрбатарейной борьбы, благодаря ее дальнобойности, и для уничтожения живой силы".

По словам военного, эта гаубица была модернизирована до последней версии два-три года назад. Российские военные, отступая, сняли с нее прицельное устройство и ударный механизм, чтобы украинские не смогли вести с нее огонь. Поскольку на вооружении ВСУ гаубицы есть, найти необходимые детали было несложно, рассказывает военный.

"Боеприпасы для гаубицы тоже трофейные"

"Боеприпасы для нее у меня тоже трофейные. У россиян для нее есть активно-реактивные снаряды, кассетные, шрапнель, осколочно-фугасные, осветительные, дымовые, кумулятивные для прямого наведения по бронированным целям. Все это они тоже оставили, а мы все эти боеприпасы затрофеили. Разве что кроме дымовых, - рассказывает боец. - Когда мы шли вперед за реку Оскол, мы искали вероятные места огневых позиций, ездили, собирали. Сотни и сотни боеприпасов. У многих есть трофейные гаубицы, и все собирали боеприпасы для них".

Российская гаубица "Мста-Б" Фото: SNA/IMAGO

Трофейную гаубицу военный считает отличным дальнобойным средством. Она мощнее, нежели те, что были на вооружении у бригады, с ней используются другие виды снарядов - большего калибра. Наличие в арсенале разных средств для боевой работы - как собственных, так и трофейных - и разных боеприпасов к ним позволяет выполнять больше огневых задач и лучше вести контрбатарейную борьбу. "Артиллерийские средства россиян тоже не стоят близко к линии боевых действий, а эта гаубица прекрасно их достает", - говорит военный.

О пользе трофейных боеприпасов и мелкого вооружения DW рассказал и военнослужащий 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Кукумбер". Во время контрнаступления в Херсонской области бойцам бригады удалось достать много разного оружия, но особенно пригодились одноразовые РПГ-18 "Муха", РПГ-22 и РПГ-26, а также противотанковые мины и разнообразные патроны. Эти вещи в российской армии не ставятся на учет, потому их и оставляли, объясняет военный. Но одним из самых удачных трофеев он называет автомат Калашникова - наличие такого трофея позволяло сохранить собственное оружие. "Мы свое, записанное на нас, оружие оставляли в пункте постоянной дислокации, а на боевые выезды ехали с трофейными. Потому что ситуации бывают разными, если где-то потеряешь свое оружие - за это может быть ответственность", - рассказал он.

"Т-72 дает возможность близко подойти к врагу"

Отдельную и значительную часть трофейной боевой техники ВСУ составляют российские танки. Сейчас их более 300, и этого достаточно, чтобы обеспечить 10 танковых батальонов, объясняет Александр Заруба из Центра исследований трофейного вооружения. Несколько таких трофейных российских Т-72 во время контрнаступления вблизи Купянска на Харьковщине захватила 92-я отдельная механизированная бригада (ОМБр). Среди них есть более новые Т-72 Б3М, модернизированные в 2014-2015 годах, рассказывает танкист бригады с позывным "Чикаго". "Если сравнить с нашими Т-64, на которых мы воюем до сих пор, то их танки более мобильные, более быстрые, лучше. Т-72 по характеристикам гораздо лучше, более маневренный, имеет больше брони", - рассказывает военный.

Танк Т-72 украинской армии Фото: Yashuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

В бою украинские военные используют все танки, которые имеют: и свои, и трофейные. Впрочем, то, что российские Т-72 работают тише, позволяет подобраться к противнику ближе, объясняет "Чикаго". "Т-64 гудит так, что его за три-четыре километра можно услышать, а Т-72 тише, дает возможность близко подойти к врагу. Он даже не заметит этого до первого выстрела танка", - говорит военный.

Интересные находки

Впрочем, трофейным считается не только вооружение, которое можно дальше использовать, а также все уничтоженные образцы боевой техники, обломки, остатки ракет и боевых дронов, документация к ним - то есть все, что позволяет изучить вооружение противника и использовать эти знания для разработки тактики или средств и мер противодействия ему. Это одна из задач Центра исследований трофейного вооружения, рассказывает Александр Заруба. Еще одна задача при исследовании российского вооружения – найти в нем новейшие технологии, которые можно использовать для разработки перспективных образцов в Украине, объясняет он.

Комплекс разведки, управления и связи "Стрелец" Фото: Olesandr Zaruba

И интересные находки действительно попадаются, например российский комплекс разведки, управления и связи "Стрелец". Это устройство -компьютер, который распределен по жилету бойца и подключен к дальномеру, радиостанции и системе передачи цифровой информации. Его можно использовать непосредственно на поле боя для разведки целей и передачи данных в реальном времени на средства огневого поражения. По словам Зарубы, российские разработчики утверждали, что с помощью этого комплекса разведывается около 40 процентов целей на линии столкновения и по ним осуществляется огневое поражение. И хотя по оценкам Центра эти данные завышены, с технологической точки зрения - это "интересная находка", говорит он.

Интересные экземпляры встречаются не только среди электронных устройств, но и среди российской бронетехники. Это обусловлено тем, что РФ сотрудничала со многими странами для технической модернизации своего вооружения. Сейчас на российских танках или БМП встречаются новые прицелы или электроника, в том числе и произведенная в других странах, рассказывает Заруба.

В РФ производство ракет подстраивают под имеющиеся компоненты

Иностранные компоненты в российском вооружении Фото: Bahmut Pavlo/Ukrinform/Abaca/IMAGO

Иностранные комплектующие часто встречаются и в российских ракетах – в большинстве своем это микроэлектроника и оптика, некоторые электродвигатели, рассказывает Заруба. "Скажем, в наиболее типичной ракете, которой бьют по территории Украины, Х-101, около 53 компонентов - микрочипы и другая микроэлектроника - производства иностранных государств. Это касается всего спектра крылатых и баллистических ракет. Комплектующие иностранного производства есть фактически во всех артиллерийских системах управления огнем противника, в средствах РЭБ и ПВО", - перечисляет Заруба.

Представитель Центра исследований трофейного вооружения отмечает, что Россия активно работала совместно с другими странами над модернизацией собственного оружия еще до 2014 года. И хотя введенные в ответ на российскую агрессию санкции и ограничивают ее возможность получать необходимые технологические компоненты, производство Россией ракет показывает, что эти ограничения не подорвали ее способность выпускать определенное оружие, говорит Заруба. Более того, РФ наращивает темпы производства, а пропорция "свежих" ракет увеличивается, утверждает он.

Камера Sony используется в российских беспилотниках "Орлан" Фото: Daria Nynko/DW

В Центре приходят к выводу, что РФ ситуативно подстраивает производство под те компоненты, которые она имеет или получает. К примеру, использует программируемые логические интегральные схемы, которые широко доступны и которые можно запрограммировать для любого устройства - будь то стиральная машинка или ракета, говорит Заруба. Или устанавливает на свой самый распространенный разведывательный беспилотник - "Орлан-10" - обычные видео- или фотокамеры, созданные для систем видеонаблюдения или для бытового использования. "Благодаря глобализации элементы стандартизированы, производителей этих электронных компонентов могут заменять. То есть, какая была закуплена партия - такую и ставят", - добавляет Заруба.

По его словам, сейчас пути, по которым Россия получает такие компоненты в обход западных санкций, устанавливаются. Тем временем Центр исследования трофейного вооружения не только выявляет в российском оружии компоненты иностранного происхождения, но и документирует это - эти доказательства лягут в основу последующих санкционных ограничений в отношении РФ.

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