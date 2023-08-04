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Трофейное оружие: как Россия вооружает ВСУ

Дарья Нинько
1 ч. назад

В ходе наступательных операций ВСУ захватили немало трофейного российского оружия. Что это за оружие, где оно используется и что в нем находят украинские специалисты, читайте у DW.

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Ukraine Krieg - Bilder zur aktuellen Lage
Фото: SERHII NUZHNENKO/REUTERS

"Россия конкурирует с западными странами, поставляющими Украине оружие", - иронизирует в беседе с DW полковник Александр Заруба, начальник информационно-аналитического отдела Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ. Речь идет о трофейном российском оружии и технике, которую захватили и сейчас используют украинские военные.

Сейчас у Украины есть более 800 единиц такой техники - танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские системы, много других машин, в том числе тылового обеспечения, и даже полевая баня. Есть и техника, которая используется для обеспечения боевых действий, например средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, хотя такой техники значительно меньше. "Мелкого" трофейного вооружения - автоматов, пулеметов, гранатометов - больше всего, их количество исчисляется тысячами. 

Как правило, боевую технику украинская армия захватывает во время наступательных операций. Чем быстрее украинцы продвигаются в наступлении, тем выше вероятность того, что трофейная техника будет с минимальными повреждениями. Ведь российские военные часто ее просто оставляют, например, из-за незначительных поломок, объясняет Заруба. Далее все зависит от состояния конкретной единицы: если она в боевой готовности, ее ставят на учет в воинской части и передают для использования на поле боя. Или ремонтируют, обслуживают, а если военные не имеют опыта использования такого вооружения - готовят экипаж. 

"Лучшая машина в батарее" 

Во время деоккупации Изюма в Харьковской области на вооружении 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) появилась трофейная реактивная система залпового огня "Град", рассказывает DW военнослужащий бригады с позывным "Пират". "Отработали по батарее "Градов", зашли и просто его забрали. Он был единственным, который уцелел. Российские военные просто его бросили, отступая", - рассказывает он. Машину пришлось отремонтировать, и сейчас она уже задействована в боевой работе. "Активно используем его. Это лучшая машина в батарее, - говорит "Пират". - У российской армии есть системы лучше, чем те, которые есть у нас. К примеру, "Торнадо-Г" - модернизированная реактивная система залпового огня на базе "Града". Вся их техника советского образца, но россияне ее обслуживают должным образом". 

Российская реактивная система залпового огня "Град"
Российская реактивная система залпового огня "Град"Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

В ходе контрнаступления вблизи Изюма на вооружении 95-й ОДШБ появилась и модернизированная российская гаубица 2А65 "Мста-Б", которую разработали еще в СССР. "Было обнаружено расположение на огневой позиции двух артиллерийских средств - "Гиацинт-Б" 152-мм и "Мста-Б". "Гиацинт" передали другим артиллерийским подразделениям, "Мста-Б" осталась у меня, - рассказывает DW другой военнослужащий бригады. - Это хорошее средство для контрбатарейной борьбы, благодаря ее дальнобойности, и для уничтожения живой силы".

По словам военного, эта гаубица была модернизирована до последней версии два-три года назад. Российские военные, отступая, сняли с нее прицельное устройство и ударный механизм, чтобы украинские не смогли вести с нее огонь. Поскольку на вооружении ВСУ гаубицы есть, найти необходимые детали было несложно, рассказывает военный. 

"Боеприпасы для гаубицы тоже трофейные"

"Боеприпасы для нее у меня тоже трофейные. У россиян для нее есть активно-реактивные снаряды, кассетные, шрапнель, осколочно-фугасные, осветительные, дымовые, кумулятивные для прямого наведения по бронированным целям. Все это они тоже оставили, а мы все эти боеприпасы затрофеили. Разве что кроме дымовых, - рассказывает боец. - Когда мы шли вперед за реку Оскол, мы искали вероятные места огневых позиций, ездили, собирали. Сотни и сотни боеприпасов. У многих есть трофейные гаубицы, и все собирали боеприпасы для них". 

Российская гаубица "Мста-Б"
Российская гаубица "Мста-Б"Фото: SNA/IMAGO

Трофейную гаубицу военный считает отличным дальнобойным средством. Она мощнее, нежели те, что были на вооружении у бригады, с ней используются другие виды снарядов - большего калибра. Наличие в арсенале разных средств для боевой работы - как собственных, так и трофейных - и разных боеприпасов к ним позволяет выполнять больше огневых задач и лучше вести контрбатарейную борьбу. "Артиллерийские средства россиян тоже не стоят близко к линии боевых действий, а эта гаубица прекрасно их достает", - говорит военный. 

 О пользе трофейных боеприпасов и мелкого вооружения DW рассказал и военнослужащий 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Кукумбер". Во время контрнаступления в Херсонской области бойцам бригады удалось достать много разного оружия, но особенно пригодились одноразовые РПГ-18 "Муха", РПГ-22 и РПГ-26, а также противотанковые мины и разнообразные патроны. Эти вещи в российской армии не ставятся на учет, потому их и оставляли, объясняет военный. Но одним из самых удачных трофеев он называет автомат Калашникова - наличие такого трофея позволяло сохранить собственное оружие. "Мы свое, записанное на нас, оружие оставляли в пункте постоянной дислокации, а на боевые выезды ехали с трофейными. Потому что ситуации бывают разными, если где-то потеряешь свое оружие - за это может быть ответственность", - рассказал он. 

"Т-72 дает возможность близко подойти к врагу" 

Отдельную и значительную часть трофейной боевой техники ВСУ составляют российские танки. Сейчас их более 300, и этого достаточно, чтобы обеспечить 10 танковых батальонов, объясняет Александр Заруба из Центра исследований трофейного вооружения. Несколько таких трофейных российских Т-72 во время контрнаступления вблизи Купянска на Харьковщине захватила 92-я отдельная механизированная бригада (ОМБр). Среди них есть более новые Т-72 Б3М, модернизированные в 2014-2015 годах, рассказывает танкист бригады с позывным "Чикаго". "Если сравнить с нашими Т-64, на которых мы воюем до сих пор, то их танки более мобильные, более быстрые, лучше. Т-72 по характеристикам гораздо лучше, более маневренный, имеет больше брони", - рассказывает военный. 

Танк Т-72 украинской армии
Танк Т-72 украинской армииФото: Yashuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

В бою украинские военные используют все танки, которые имеют: и свои, и трофейные. Впрочем, то, что российские Т-72 работают тише, позволяет подобраться к противнику ближе, объясняет "Чикаго". "Т-64 гудит так, что его за три-четыре километра можно услышать, а Т-72 тише, дает возможность близко подойти к врагу. Он даже не заметит этого до первого выстрела танка", - говорит военный. 

Интересные находки 

Впрочем, трофейным считается не только вооружение, которое можно дальше использовать, а также все уничтоженные образцы боевой техники, обломки, остатки ракет и боевых дронов, документация к ним - то есть все, что позволяет изучить вооружение противника и использовать эти знания для разработки тактики или средств и мер противодействия ему. Это одна из задач Центра исследований трофейного вооружения, рассказывает Александр Заруба. Еще одна задача при исследовании российского вооружения – найти в нем новейшие технологии, которые можно использовать для разработки перспективных образцов в Украине, объясняет он. 

Комплекс разведки, управления и связи "Стрелец"
Комплекс разведки, управления и связи "Стрелец"Фото: Olesandr Zaruba

И интересные находки действительно попадаются, например российский комплекс разведки, управления и связи "Стрелец". Это устройство -компьютер, который распределен по жилету бойца и подключен к дальномеру, радиостанции и системе передачи цифровой информации. Его можно использовать непосредственно на поле боя для разведки целей и передачи данных в реальном времени на средства огневого поражения. По словам Зарубы, российские разработчики утверждали, что с помощью этого комплекса разведывается около 40 процентов целей на линии столкновения и по ним осуществляется огневое поражение. И хотя по оценкам Центра эти данные завышены, с технологической точки зрения - это "интересная находка", говорит он. 

Интересные экземпляры встречаются не только среди электронных устройств, но и среди российской бронетехники. Это обусловлено тем, что РФ сотрудничала со многими странами для технической модернизации своего вооружения. Сейчас на российских танках или БМП встречаются новые прицелы или электроника, в том числе и произведенная в других странах, рассказывает Заруба. 

В РФ производство ракет подстраивают под имеющиеся компоненты 

Иностранные компоненты в российском вооружении
Иностранные компоненты в российском вооруженииФото: Bahmut Pavlo/Ukrinform/Abaca/IMAGO

Иностранные комплектующие часто встречаются и в российских ракетах – в большинстве своем это микроэлектроника и оптика, некоторые электродвигатели, рассказывает Заруба. "Скажем, в наиболее типичной ракете, которой бьют по территории Украины, Х-101, около 53 компонентов - микрочипы и другая микроэлектроника - производства иностранных государств. Это касается всего спектра крылатых и баллистических ракет. Комплектующие иностранного производства есть фактически во всех артиллерийских системах управления огнем противника, в средствах РЭБ и ПВО", - перечисляет Заруба. 

Представитель Центра исследований трофейного вооружения отмечает, что Россия активно работала совместно с другими странами над модернизацией собственного оружия еще до 2014 года. И хотя введенные в ответ на российскую агрессию санкции и ограничивают ее возможность получать необходимые технологические компоненты, производство Россией ракет показывает, что эти ограничения не подорвали ее способность выпускать определенное оружие, говорит Заруба. Более того, РФ наращивает темпы производства, а пропорция "свежих" ракет увеличивается, утверждает он. 

Камера Sony используется в российских беспилотниках "Орлан"
Камера Sony используется в российских беспилотниках "Орлан"Фото: Daria Nynko/DW

В Центре приходят к выводу, что РФ ситуативно подстраивает производство под те компоненты, которые она имеет или получает. К примеру, использует программируемые логические интегральные схемы, которые широко доступны и которые можно запрограммировать для любого устройства - будь то стиральная машинка или ракета, говорит Заруба. Или устанавливает на свой самый распространенный разведывательный беспилотник - "Орлан-10" - обычные видео- или фотокамеры, созданные для систем видеонаблюдения или для бытового использования. "Благодаря глобализации элементы стандартизированы, производителей этих электронных компонентов могут заменять. То есть, какая была закуплена партия - такую и ставят", - добавляет Заруба.

По его словам, сейчас пути, по которым Россия получает такие компоненты в обход западных санкций, устанавливаются. Тем временем Центр исследования трофейного вооружения не только выявляет в российском оружии компоненты иностранного происхождения, но и документирует это - эти доказательства лягут в основу последующих санкционных ограничений в отношении РФ. 

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