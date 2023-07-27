День 519-й войны: Украина усиливает наступление

На 519-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украина наращивает темпы контрнаступления

После двух месяцев крайне медленного продвижения на поле боя Украина, по всей видимости, наращивает темпы контрнаступления, перебрасывая тысячи солдат на южный фронт, сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на американских и российских чиновников. По словам двух американских источников, Украина бросила дополнительные силы на юго-восток страны, что свидетельствует о том, что Киев обнаружил потенциальные слабые места в оборонительных линиях России. Один из собеседников телеканала отметил, что хотя украинские военные еще сохраняют некоторые силы в резерве, они в последнее время развернули "основную массу" войск, предназначенных для контрнаступления. Судя по всему, это принесло определенные результаты: контрнаступление позволило прорвать некоторые элементы российских оборонительных линий на юго-восточном фронте, и резервные части вступили в бой, цитирует CNN слова чиновника из США.

Основным направлением контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) стала Запорожская область, пишет газета The New York Times со ссылкой на два источника в Пентагоне. В данный момент на этом направлении задействованы подразделения, которые прошли обучение на Западе, оснащены западной техникой и до сих пор находились в резерве, отмечается в статье. Украинские войска сейчас пытаются продвинуться на юг через российские минные поля в направлении Токмака, а далее - к Мелитополю. ВСУ при этом стремятся перерезать сухопутный коридор, соединяющий контролируемые Россией регионы на юге Украины с аннексированным Крымом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил генштаб украинской армии. "Украинские воины в Старомайорском районе имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - говорится в сообщении. В генштабе ВСУ также указали на большие потери российских сил в Луганской области. В морг Первомайска были доставлены тела 109 россиян, в местной больнице проходят лечение еще 730 российских военнослужащих, утверждается в сводке.

Зеленский обещает быстро реинтегрировать Крым

Украина после освобождения аннексированного РФ Крыма сможет "достаточно быстро" реинтегрировать регион в "государственную ткань", заявил украинский президент Владимир Зеленский. Киев готовит список "деоккупационных шагов" для полуострова - экономических, социальных и связанных с безопасностью, пояснил он. Россиянам же следует возвращаться домой, "пока Крымский мост еще хоть кое-как работает", добавил украинский президент.

Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре. "Выездная Ставка в зоне ответственности ОВСУ "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий", - написал он в Telegram. По словам Зеленского, среди главных вопросов на встрече было обеспечение войск боеприпасами, результативность использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений.

Российские атаки и обстрелы

Минобороны Великобритании сообщило, что на фоне крупного наступления ВСУ в Запорожской области одной из самых мощных российских систем вооружений в этом регионе стал ударный вертолет Ка-52 HOKUM. В ежедневном обзоре ведомства отмечается, что Россия с начала вторжения в Украину, по всей видимости, потеряла около 40 вертолетов Ка-52, но атаки с применением данного типа вертолетов привели и к значительным потерям у Украины. "В последние месяцы Россия, по-видимому, усилила свои силы на юге по крайней мере небольшим количеством совершенно новых Ка-52М - сильно модифицированных вертолетов, которые были разработаны с учетом российского опыта в Сирии", - указали в Лондоне. "Еще одним ключевым усовершенствованием Ка-52 стала установка новой противотанковой ракеты LMUR с дальностью поражения около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью запускать это оружие за пределами досягаемости украинских ПВО", - отмечается в сводке.

Утром российские силы обстреляли из "Градов" и артиллерии Авдеевку в Донецкой области и запустили ракеты по Авдеевскому коксохимическому заводу, сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, на Донецком направлении повреждены два дома в Курахово, а в Марьинской общине ранены два человека. Кроме того, Кириленко сообщил о многочисленных обстрелах Торецкой, Часовоярской и Константиновской общин. За сутки в результате российских обстрелов погиб один житель Донбасса, ранены еще девять, подытожил он.

Российские войска минувшей ночью в очередной раз атаковали Харьковскую область, сбросив авиабомбу КАБ-250 на населенный пункт Ковшаровка в Купянском районе, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом. К сожалению, женщина погибла 74 лет", - написал он в Telegram. По данным Синегубова, пострадали еще три женщины и один мужчина. Кроме того, глава ОВА заявил о попадании ракеты С-300 в нежилое здание в пгт Большой Бурлук Купянского района, в результате чего произошел пожар. Зафиксированы российские обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

ВСУ: Россия готовится к блокаде Черного моря

В ВСУ назвали несколько признаков того, что российские силы готовятся к блокаде Черного моря после выхода из "зерновой сделки". "Первая демонстрация - это были учения, которые они провели по сценарию вероятной атаки на гражданское судно, как это будет развиваться. То есть они примеряются к спланированным провокациям", - заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. По ее словам, на возможную скорую блокаду также указывает подготовка корабельной группировки. "За последнюю неделю в Черном море мы не наблюдали менее 14 вражеских кораблей, это достаточно широко представленный формат", - пояснила Гуменюк.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о предотвращении теракта на корабле российского Черноморского флота. Ведомство сообщило о задержании российского военнослужащего, который, как она утверждает, был завербован украинской спецслужбой. У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что "горстка пожертвований некоторым странам" не исправит драматических последствий прекращения действия "зерновой сделки", которая в течение последнего года позволяла безопасно экспортировать зерно из Украины по Черному морю. Генсек ООН заявил об этом после того, как президент России Владимир Путин пообещал безвозмездно предоставлять российское зерно ряду африканских стран - Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи - взамен украинского. "Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", - сказал Путин. Антониу Гутерриш указал, что продолжает работать над восстановлением "зерновой сделки".

В Украине продлено военное положение

Верховная рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации на три месяца до 15 ноября 2023 года. За решение проголосовали 347 депутатов, против - 0, воздержались - 0, сообщило агентство "РБК-Украина".

По сведениям издания "Украинская правда", офис президента Украины ограничил возможности выезда за границу для депутатов и чиновников после нескольких скандалов, связанных с посещением депутатами Верховной рады дорогих курортов во время войны. "Всем депутатам и чиновникам заблокировали выезд из Украины. Люди потеряли связь с реальностью. Сейчас соответствующие органы будут очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее. Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются", - отметил собеседник издания из офиса президента Украины.

Правительство России утвердило форму повестки по мобилизации, сообщает Telegram-канал Faridaily. Он обращает внимание на то, что, хотя мобилизация идет уже почти год, до сих пор такой документ формально не существовал. Так, минувшей осенью военкоматы пользовались типовой формой повестки по призыву.

Обучение украинских пилотов на истребителях

США рассматривают Румынию и Данию как площадки для обучения украинских пилотов работе на истребителях F-16, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Сроки, места проведения и длительность учебной программы находятся в проработке, сообщил он на брифинге.

Красный Крест сокращает помощь Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) сокращает средства, выделяемые на гуманитарную помощь в Украине. В организации объяснили это решение сложной финансовой ситуацией МККК на глобальном уровне. Точный объем сокращений пока не определен, отметил представитель организации. Тем не менее в текущем году большинство пожертвований будет направлено в Украину. Бюджет МККК для Украины в 2022 году составил около 435 млн евро.

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