Как подбитый российский Т-72 в Берлине стал "танком раздора"

Доставленный из Украины и установленный перед посольством РФ в Берлине подбитый российский танк вызвал конфликт между проукраински и пророссийски настроенными жителями немецкой столицы.

С прошлой пятницы и до этого понедельника, 27 февраля, в центре Берлина, на бульваре Унтер-ден-Линден, прямо напротив российского посольства в Германии, дулом в его фасад простоял подбитый в сражении под Киевом 31 марта прошлого года российский танк Т-72.

Авторы необычной инсталляции - берлинский филантроп Энно Ленце (Enno Lenze) и историк Виланд Гибель (Wieland Giebel). Подбитый российский танк, по их словам, - символ поражения российской армии, наглядное свидетельство бессмысленности и жестокости развязанной Путиным агрессивной войны против Украины.

Но сторонники так называемой "специальной военной операции" использовали танк на свой лад. Они организовали в минувшее воскресенье акцию по возложению цветов и пророссийской символики на искореженную бронетехнику.

Плакаты на танке в Берлине

Цветочную акцию не преминули использовать в пропагандистских целях российские СМИ и социальные сети. Вот некоторые заголовки: "Российский танк в цветах", "Немцы усыпали цветами установленный в Берлине подбитый российский танк", "В Берлине продолжают нести цветы к русскому танку", "Активисты покрыли цветами подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине", "Немцы преподали урок всем врагам России. С помощью танка и роз", "Вандалы растоптали цветы с танка рядом с посольством России в Берлине"…

Вместо красных роз - сине-желтые букеты и антивоенные плакаты Фото: Nikita Jolkver/DW

В понедельник днем у подбитого танка на Унтер-ден-Линден было уже спокойно. Сам остов был обнесен пластмассовыми турникетами, кое-где на броне и гусеницах лежали букеты в цветах украинского флага, висели фотографии погибших на войне украинцев и самодельные плакаты на немецком, английском, украинском и русском языках.

"Россия уничтожает наше будущее", - написано по-немецки на одном с украинским "сердечком". "Stop the war Putin", - гласит другой. А вот на русском: "Здравствуйте господин Путин, увидимся в Трибунале по военным преступлениям в Гааге". А на башне танка рядом с украинским флагом табличка в стиле названия улиц: "Площадь В. Зеленского, 1".

Танк и берлинская полиция

А очевидцем происходившего днем в воскресенье у танка на Унтер-ден-Линден стал независимый берлинский журналист и блогер Игорь Магрилов. На свой страничке в Facebook он выложил видеозапись некоторых фрагментов акции: слышны перепалки женщин на повышенных тонах, видно, как крупный короткостриженый мужчина в джинсах и синей куртке забирается на башню танка, чтобы положить букет, а потом ругается со стоящими внизу на чистом русском, матерном языке.

Один из плакатов на танке Фото: Nikita Jolkver/DW

Ссора, рассказал Магрилов корреспонденту DW, продолжалась и после того, как полицейские сняли мужчину с танка. Слово за слово, тут уж было не до съемки. В конце концов полиция составила протокол и на возлагавшего цветы, и на женщину, которая в него вроде бы плюнула, и на самого журналиста, который, не сдержавшись, попытался защитить ее от ответного плевка.

Игорь винит полицию. Мол, поздно вмешалась, пустила дело на самотек, надо было сразу пресекать провокации, а турникетами обнести танк одновременно с его установкой еще в прошлую пятницу. Журналист возмущен акцией, как он выражается, "запутинцев", считает, что они сумели извратить смысл танковой инсталляции у российского посольства.

Кульминацией же "цветочной" акции в воскресенье стала попытка еще одного мужчины сорвать с башни танка украинский флаг и водрузить вместо него российский.

Победа длинною в 60 секунд

Совсем по-другому в интервью DW оценил происходившее в воскресенье сам инициатор доставки подбитого российского танка в Берлин.

"Что касается разошедшейся по СМИ фотографии плаката с пожеланием победы России, то это был листок бумаги размера А4, который уже через пару секунд исчез, - рассказал Энно Ленце. - А мужчина, который пытался водрузить российский флаг на танк... Так и на разошедшемся по соцсетям ролике видно, что я у него за спиной, а за мной был полицейский, который быстро пресек эту попытку. Мужчина даже не успел завязать узел на древке флага. Для меня все это не было чем-то эффектным".

В понедельник, 27 февраля, у подбитого российского танка в Берлине было спокойно Фото: Nikita Jolkver/DW

А сброшенный с танка украинский флаг подхватил один из помощников Энно Ленце, который быстро поставил его на место. За те четыре дня, которые российский Т-72 простоял напротив российского посольства, говорит собеседник DW, он получил только положительные отклики.

"Если же суммировать то время, на протяжении которого на танке были российские флаги и пророссийские таблички, то выйдет от силы секунд 60, - добавляет он. - Это такой принцип российской пропаганды: ок, мы смогли только 60 секунд продержать на виду нашу картонку, но мы все равно победили. Если это считать победой, то я поздравляю. Можно во многом пытаться себя убедить. Если это кому-то помогает, да ради Бога, но к реальности это не имеет никакого отношения".

Откуда цветы на танке

Возложение порядка двух тысяч красных роз, предполагает Энно Ленце, было инициировано и организовано российскими дипломатами.

Энно Ленце Фото: Nikita Jolkver/DW

В тот момент, когда посольство России призвало возлагать цветы к подбитому танку, рассказал он, здесь появился грузовичок с ведрами роз. И к нему сразу выстроилась очередь русскоговорящих мужчин и женщин, которым из кузова стали передавать одинаковые букеты, а люди в свою очередь переносили их к танку. "Надо же, какое совпадение", - пошутил Ленце.

Сам он, кстати, был бы не против того, чтобы оставить розы на танке, но повесить на броню еще и таблички с таким примерно текстом: "Если вы желаете победы Украине, то положите на танк красную розу". Но украинские активисты, по словам Ленце, не захотели и предпочли цветы убрать.

Впрочем, цветы на подбитый российский танк возлагали и немцы. "Меня довольно сильно задела эта акция с розами, - признал в интервью DW Виланд Гибель. - Украинцев преподносят фашистами, я знаю очень многих украинцев, они не фашисты, я бывал в Украине и не встречал там бандеровцев. Они - такие же как мы, люди, которые хотят жить в мире".

Виланд Гибель Фото: Nikita Jolkver/DW

Поддержку некоторыми берлинцами российской агрессии он объясняет "невероятно интенсивной пропагандой", с одной стороны, и глупостью людей, - с другой, нежеланием иметь дело с другими СМИ кроме транслирующих российскую пропаганду. "Это как промывание мозгов, - говорит Гибель. - А ведь эти русские живут здесь в условиях свободы, пользуются всеми преимуществами демократии, наслаждаются уровнем жизни в Германии, но ментально они совершенно не здесь".

Танк повезут дальше

Из Берлина танк Энно Ленце отравится дальше в Нидерланды. Сначала в Амстердам, потом в Гаагу, дальше - в Музей свободы под Неймегеном. Там он простоит несколько месяцев, ориентировочно до июля. А что будет дальше, инициатор проекта и сам еще не знает.

Интерес к танку проявили в нескольких европейских городах, а также танковый музей в немецком Мунстере, рассказал он. Но пока нет конкретного плана. Нет и срока, по истечение которого российский Т-72 надо будет вернуть украинскому Минобороны - как и понимания, надо ли будет вообще его возвращать.

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