Минные поля. Как ВСУ преодолевают их в ходе контрнаступления

Спустя полтора месяца после начала украинского контрнаступления военные и аналитики выделяют одну из основных проблем, возникших перед ВСУ: территории перед российскими позициями плотно заминированы, а украинским военным не хватает спецтехники для расчистки полей. "Не получится просто добиться чего-то только с помощью танка и брони, потому что минные поля слишком обширные. Рано или поздно он (танк. - Ред.) остановится и будет уничтожен сконцентрированным огнем", - объяснял в интервью The Washington Post главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Фото: Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

"Наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы. Мы хотели бы получить очень быстрые результаты. Но на самом деле это практически невозможно", - признался в интервью BBC командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, также отметив большое количество минных полей на востоке и юге Украины. По разным оценкам, на Запорожском направлении плотность мин достигает около 1500 штук на квадратный километр.

Для РФ подобная тактика минирования приносит результаты в сочетании с другими военными аспектами, в которых у россиян сохраняется преимущество, - локальное превосходство в артиллерии и ударных вертолетах, особенно Ка-52, отмечает Никлас Мазур из Центра исследований в сфере безопасности университета ETH в Цюрихе.

"Промышленный уровень установки мин"

По словам украинских солдат, российская армия минирует захваченные территории, чередуя линии противотанковых и противопехотных мин. Однако это не означает, что устройства всегда расположены в определенном предсказуемом порядке, пишут в своем докладе аналитики британского Королевского объединенного института оборонных исследований, отмечая, что Россия не испытывает дефицита мин.

По рассказам украинских солдат, устройства бывают оборудованы неизвлекаемыми элементами. Другая распространенная практика россиян - закапывание противопехотных мин перед растяжкой, которую попытается обезвредить сапер, рассказал NYT майор ВСУ.

Украинские силы сталкивались с минами-ловушками, замаскированными под обычные предметы, и с выпрыгивающими минами, которые подлетают и разбрасывает шрапнель вокруг. Заминированными бывают тела погибших военных. "То, что мы наблюдаем, - это просто промышленный уровень - промышленная установка мин", - говорил еще в мае, до начала контрнаступления, руководитель украинской программы организации HALO Trust по разминированию Майкл Ньютон.

По словам украинских военных, плотно заминированными оказались участки шириной от 5 до 15 км перед основными опорными пунктами российских сил - особенно на юге в Запорожской области. Минобороны Великобритании даже называло интенсивное использование противотанковых мин основой российского подхода к сдерживанию контрнаступления ВСУ, отмечая, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.

Как техника для расчистки минных полей стала приоритетной целью

Для преодоления минных полей у ВСУ есть советские системы разминирования УР-77 "Метеорит". Финляндия передала несколько современных танков для разминирования Leopard 2R, Германия отправила предназначенные для этого инженерные бронированные машины Wisent. Кроме того, Украина получила системы дистанционного разминирования M58 Mine Clearing Line Charge.

Командир инженерно-саперного подразделения 47-й механизированной бригады Украины с позывным "Оскар" рассказал WP об опыте использования Wisent в начале контрнаступления в Запорожской области, где вместе с аналогичными советскими моделями машина успешно расчистила некоторые участки для прохода бригад.

"Но сейчас их применение уже неэффективно, потому что противник ожидает появления такой техники, которая массивная, которая шумит, которую легко увидеть и, соответственно, нанести удар", - объяснил "Оскар". "Когда противник увидит перед собой даже танк Leopard и спецтехнику, он, в первую очередь, уничтожит спецтехнику. Потому что без нее все остальные не пройдут. И всего за пару дней наступления было уничтожено несколько таких машин вместе с их экипажами", - рассказал WP другой командир этой бригады.

"ВСУ решили перейти к более медленному подходу после неудачной попытки прорыва южнее Малой Токмачки 8 июня, которая, как известно, привела к тяжелым потерям для двух бригад", - напоминает Никлас Мазур из Центра исследований в сфере безопасности университета ETH. "Теперь приоритетом, похоже, является отправка пехоты для расчистки минных полей и уничтожения или, по крайней мере, ослабления российской артиллерии, командования и других средств обеспечения", - заключает он.

Разминирование вручную

Для разминирования полей вручную саперы зачастую передвигаются ползком, иногда без металлоискателей. "Это нас сильно тормозит, потому что работа сапера требует времени и спокойствия. В этих условиях невозможно выполнять нашу работу", - объяснял WP командир инженерно-саперного батальона 128-й горно-штурмовой бригады, подполковник Николай Мороз.

Это отход от военной доктрины НАТО, отмечает издание The Economist . "Эта война заставляет нас делать нестандартные вещи. У нас нет прикрытия с воздуха или большого количества западного оборудования, поэтому мы рискуем своими людьми. Это тактика малых групп, как это делали финны в зимней войне (1939-40 гг. - Ред.)", - объяснил изданию командир инженерного полка ВСУ с позывным "Бобер".

"Мы их (инструкторов НАТО. - Ред.) спрашивали, как вы проходите минные поля. Они нам объясняют, что их нужно просто объезжать. На их картах прописаны минные поля 100 на 200 метров. Но у нас тут такого нет, у нас гектары этих минных полей, понимаете?" - вспоминал в разговоре с телеканалом Welt военнослужащий ВСУ.

ВСУ просят больше техники

"Мы готовились, но россияне тоже готовились. Они понимают, что инженерное оборудование прямо сейчас решает ключевую проблему и меняет правила игры, поэтому они хотят сначала уничтожить его полностью. Я отправил еще одно письмо всем нашим партнерам, чтобы они сосредоточились на этом прямо сейчас", - рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По словам высокопоставленного украинского чиновника, говорившего с WP на условиях анонимности, Киев получил менее 15 процентов от количества обещанной Западом техники для разминирования.

Кроме того, ВСУ поменяли тактику, сосредоточившись на изматывании ВС РФ артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия. Главнокомандующий Валерий Залужный подчеркивает: Украине для успешного продвижения необходимо не только дополнительно оборудование для разминирования, но и истребители для поддержки наземных операций.

Чтобы техника для разминирования сработала эффективно, российские силы должны быть парализованы, указывает Мазур. "Западная доктрина достигла бы этого с помощью удара вглубь (позиций РФ. - Ред.), в основном с воздуха. Украина сейчас не имеет такой возможности", - заключает эксперт.

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