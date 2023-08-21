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Берлин еще не решил вопрос о передаче Киеву ракет Taurus

Ольга Лебедева
31 мин. назад

После решения Нидерландов и Дании предоставить Украине истребители F-16 ФРГ не ощущает давления по поставкам ракет Taurus, заявил представитель Берлина. Глава МИД Германии косвенно поддержала передачу Taurus.

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Ракета Taurus
Ракета TaurusФото: Bernhard Huber/MBDA

Правительство ФРГ по-прежнему оставляет открытым вопрос о возможной передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus. В Берлине не считают, что после объявленного накануне решения Нидерландов и Дании передать Киеву американские истребители F-16 на Германию усилилось давление по поводу ракет Taurus, заявил в понедельник, 21 августа, официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Кроме того, правительство Германии никогда не комментирует поставки оружия другими странами, напомнил он. На вопрос журналистов о возможных планах огласить решение по поставкам Taurus перед заседанием правительства на следующей неделе или на нем Хебештрайт ответил, что у него нет такой информации. Никаких изменений в позиции Германии по Taurus пока нет, добавил представитель правительства.

Кроме того, важно подчеркнуть, что Германия поддерживает Украину по мере своих сил и является после США крупнейшим поставщиком военной помощи, указал далее Хебештрайт. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), встречаясь накануне с гражданами в своем ведомстве, заявил о продолжении поддержки Украины так долго, пока она необходима.

Бербок косвенно поддержала быстрое решение Берлина по Taurus

Между тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) косвенным образом высказалась за скорое принятие Берлином решения о возможной поставке Украине крылатых ракет Taurus. "За последние полтора года мы не просто наглядно, а самым беспощадным образом увидели, что каждый день имеет значение", - заявила она на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сенегала Айсатой Таль Саль в Берлине, отвечая на вопрос журналиста о возможном ускорении принятия решения по Taurus.

По ее словам, каждый день вновь становится очевидной жестокость войны РФ против Украины. "И за прошедшие полтора года мы видели, сколь важна наша военная поддержка для обороны Украины", - добавила немецкий министр. Она приветствовала решение Дании и Нидерландов предоставить Киеву истребители F-16, заявив, что это "хороший день для Украины", "а также тем самым хороший день для Европы". "С этой точки зрения мы рассматриваем все пожелания Украины, чтобы и дальше защищать людей. Каждый день имеет значение", - отметила она.

Украина может получить более 60 истребителей F-16 от Дании и Нидерландов

Накануне правительства Нидерландов и Дании заявили о передаче Украине десятков американских истребителей F-16, которые Киев запрашивал уже несколько месяцев. Предоставить ВСУ эти самолеты правительства обоих королевств пообещали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который в один день посетил Нидерланды, а затем Данию после аналогичного визита в Швецию днем ранее. По словам Зеленского, Киев получит 42 самолета F-16, что является "историческим мощным, мотивационным" шагом по усилению воздушного щита Украины. В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что пока не может точно сказать, сколько именно истребителей F-16 его страна передаст Украине.

Позже премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что ее страна передаст Украине 19 истребителей F-16. "Надеемся поставить Украине шесть самолетов F-16 к Новому году", - сообщила она. Еще восемь истребителей, по словам Фредериксен, будут поставлены Украине в 2024 году, а оставшиеся пять - в 2025-м. Она добавила, что в Дании сейчас находятся более 70 украинских военнослужащих, прибывших на обучение управлению американскими истребителями.

 

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