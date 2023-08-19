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Отставной генерал: США и ФРГ слишком медлят с помощью Киеву

Екатерина Венкина
7 мин. назад

"Хочет ли Запад победы Украины? Моя вера <в это> исчезает", - заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес Der Tagesspiegel.

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Бен Ходжес
Бен Ходжес (фото из архива)Фото: DW

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес раскритиковал Германию и Соединенные Штаты за недостаток решимости в поддержке Украины. Ходжес дал интервью газете Der Tagesspiegel, которое она разместила на своем сайте в пятницу, 18 августа.

"Хочет ли Запад победы Украины? Моя вера исчезает", - отметил он. США, по данным агентства Reuters, одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Тем не менее длительное промедление перед данным шагом - это "пример отсутствия решимости помочь Украине победить", считает Ходжес.

В свою очередь Германия медлит с предоставлением Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus, констатировал собеседник издания.

Эксперт: При провале контрнаступления Украины "правительства США и ФРГ должны понести ответственность"

В случае провала контрнаступления Украины "правительства США и Германии должны понести ответственность", уверен Ходжес.

Однако неудачи можно избежать, если обе страны предпримут решительные действия уже сейчас, полагает он.

Решающим фактором успеха для ВСУ является "способность наносить точные удары на дальнем расстоянии", отметил эксперт. "Тогда русские не смогут удержать Крым", - пояснил он. По словам специалиста, в этом случае ситуация на аннексированном РФ полуострове стала бы слишком опасной для Черноморского флота и ВВС РФ - чтобы "продолжать действовать там".

Высокоточное оружие также, по мнению экс-командующего, способствовало бы уничтожению российских артиллерии, логистической и транспортной инфраструктуры.

Reuters: США одобрили отправку Украине истребителей F-16

Ранее, 17 августа, агентство Reuters передало, что Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов от третьих стран для передачи истребителей F-16 Украине, как только завершится подготовка украинских пилотов.

Нидерланды и Дания, возглавляющие авиационную коалицию, ранее требовали от США предоставления таких подтверждений. Госсекретарь Энтони Блинкен направил своим коллегам в Дании и Нидерландах письма с заверениями, что необходимые запросы будут одобрены, сказал чиновник агентству Reuters.

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