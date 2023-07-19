Смерть Пригожина и контрнаступление ВСУ

25 августа 2023 г.
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Гости эфира:
🔵Алексей Арестович, экс-советник офиса президента Украины
🔵Иван Преображенский, эксперт-политолог, обозреватель DW
🔵Мориц Гатман, корреспондент немецкого журнала Stern
Гости эфира:
🔵Алексей Арестович, экс-советник офиса президента Украины
🔵Иван Преображенский, эксперт-политолог, обозреватель DW
🔵Мориц Гатман, корреспондент немецкого журнала Stern
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России и соседних странах.