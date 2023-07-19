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Смерть Пригожина и контрнаступление ВСУ

Елена Барышева
25 августа 2023 г.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также его "правая рука", командир наемников Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе. Тем временем контрнаступление ВСУ продолжается, хоть и не столь успешно, как ожидалось. С какими сложностями сталкиваются украинские военные? Что изменится на фронте с приходом осени? И как повлияет на войну смерть Пригожина и его соратников?

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Гости эфира:

🔵Алексей Арестович, экс-советник офиса президента Украины

🔵Иван Преображенский, эксперт-политолог, обозреватель DW

🔵Мориц Гатман, корреспондент немецкого журнала Stern

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